Avrupa Ülkeleri Maduro Üzerindeki Baskıyı Arttırıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) önemli ülkelerinden oluşan bir grup, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido’yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdı. Avrupa ülkeleri bu hamleyle Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro üzerinde istifa etmesi ve ülkeyi yeni seçimlere götürmesi yönündeki baskılarını arttırdı.
Maduro’ysa baskılara direnme çabasını sürdürüyor. Venezuela Cumhurbaşkanı, ABD’yi ülkesinde darbe hazırlamakla suçladı, acil gıda ve ilaç yardımı için Amerika’nın öncülüğünde yürütülen girişimi “biz dilenci değiliz” diyerek reddetti.
Ancak Avrupa’nın bazı kilit ülkeleri bugün Maduro’nun iktidarına diplomatik darbe vuran bir adım attı. İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere, Maduro’ya yeni seçim çağrısı yapması için verdikleri sürenin dolmasının ardından Guaido’ya açık destek verme kararı aldı. İsveç, Danimarka, Avusturya, Hollanda, Litvanya ve Portekiz de Guaido’ya destek kararına katıldı. Guaido’ya ABD ve çok sayıda Güney Amerika ülkesi de desteğini açıklamıştı.
Avrupa ülkeleri Guaido’ya mümkün olan en erken zamanda özgür ve adil seçimler düzenlemesi çağrısında bulundu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Venezuela’da tam demokrasinin yeniden tesisi için çalışıyoruz: insan hakları, seçimler ve artık siyasi tutuklunun olmaması” ifadesini kullandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü James Slack de, İngiltere’nin Venezuela’daki değişime yardımcı olmak için yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de Japonya’yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Guaido’nun Venezuela’nın meşru geçici cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Venezuela krizinin barışçıl şekilde son bulmasını sağlayacak bir erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Ancak bu açıklamalara rağmen sosyalist lider geri adım atma sinyali vermiyor. Bir İspanyol kanalına verdiği mülakatta AB ve ABD’ye eleştirilerini yineleyen Maduro, “Hiç kimseden ültimatom kabul etmem” dedi.
Venezuela’nın dünyadaki en büyük güçlerin tehdidi altında olduğunu savunan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın masasında askeri seçeneğin olduğunu öne sürdü. Maduro, “ABD, 20’inci yüzyıldan kalma askeri darbelere, kukla hükümetlere ve kaynakların yağmalanmasına geri dönmek istiyor” diye konuştu.
Maduro, Papa Francis’e mektup yazarak diyaloğun geliştirilmesine yardım etmesi ricasında bulunduğunu da kaydetti.
Guaido ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Venezuela’nın özgürlük için savaşına desteklerinden dolayı AB liderlerine teşekkür etti.
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