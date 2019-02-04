Avrupa Ülkeleri Maduro Üzerindeki Baskıyı Arttırıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) önemli ülkelerinden oluşan bir grup, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido’yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdı. Avrupa ülkeleri bu hamleyle Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro üzerinde istifa etmesi ve ülkeyi yeni seçimlere götürmesi yönündeki baskılarını arttırdı.

Maduro’ysa baskılara direnme çabasını sürdürüyor. Venezuela Cumhurbaşkanı, ABD’yi ülkesinde darbe hazırlamakla suçladı, acil gıda ve ilaç yardımı için Amerika’nın öncülüğünde yürütülen girişimi “biz dilenci değiliz” diyerek reddetti.

Ancak Avrupa’nın bazı kilit ülkeleri bugün Maduro’nun iktidarına diplomatik darbe vuran bir adım attı. İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere, Maduro’ya yeni seçim çağrısı yapması için verdikleri sürenin dolmasının ardından Guaido’ya açık destek verme kararı aldı. İsveç, Danimarka, Avusturya, Hollanda, Litvanya ve Portekiz de Guaido’ya destek kararına katıldı. Guaido’ya ABD ve çok sayıda Güney Amerika ülkesi de desteğini açıklamıştı.

Avrupa ülkeleri Guaido’ya mümkün olan en erken zamanda özgür ve adil seçimler düzenlemesi çağrısında bulundu.