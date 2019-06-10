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"Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirme noktasında şu ana kadar attıkları adımlar beklentilerimizi karşılamamıştır. Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeli"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupa ülkelerini, nükleer anlaşmaya yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmeye davet etti.

Başkent Tahran'daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Musevi, "Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirme noktasında şu ana kadar attıkları adımlar beklentilerimizi karşılamamıştır. Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeli." dedi.

ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Avrupa ülkelerinin verdikleri sözleri yerine getirme noktasındaki girişimlerin yeterli olmadığını belirten Musevi, Washington yönetiminin uluslararası kanunları görmezden gelen istekleri karşısında Avrupa ülkelerinin direnemediğini ifade etti.

Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmanın taahhütlerinin yerine getirilmesi için Avrupa ülkelerine 60 gün süre verdiğini hatırlatarak, "Onların kalan sürede ne yapacaklarını gözlemlemek lazım." şeklinde konuştu.

Musevi ülkesinin, ABD yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu "Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı-Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)" adlı ödeme mekanizmasına ümit bağlamadığını dile getirdi.

- "Rusya'dan bu konuda (S-400) bir talebimiz olmamıştır"

Bazı ülkelerin ABD ile İran arasındaki sorunun çözümüyle ilgili çabaları için "ara buluculuk" kelimesini kullanmadıklarını söyleyen Musevi, "Daha önce de ilan ettiğimiz üzere biz, bölge ve uluslararası konularda dostlarımızın önerilerini dinlemeye hazırız." diye konuştu.

Musevi ayrıca İran'ın S-400 hava savunma sistemi alım talebini Rusya'nın reddetmesine ilişkin bir soru üzerine "Rusya'dan bu konuda bir talebimiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

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