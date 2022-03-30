Rusya’nın casusluk faaliyetleriyle mücadele konusunda koordineli bir eylem gibi görünen bir girişimle bazı Avrupa ülkeleri, onlarca Rus diplomatı sınırdışı ediyor. Sınırdışı kararlarının Rusya’ya Ukrayna saldırıları dolayısıyla yoğun yaptırımların uyglandığı bir döneme denk gelmesi de dikkat çekti.

Hollanda diplomat görünümlü istihbarat çalışanları olarak nitelendirdiği 17 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı. Belçika da benzer şekilde 21 Rus vatandaşını sınırdışı ediyor. Çek Cumhuriyeti de bir Rus diplomata ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanıdı. İrlanda, üst düzey 4 Rus diplomatın faaliyetlerinin, uluslararası kabul gören diplomatik standartlardan uzak olduğu gerekçesiyle ülkeden ayrılmasını istedi.

Kuzey Makedonya da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, beş Rus diplomatın, faaliyetlerinin Diplomatik İlişkiler Konusundaki Viyana Konvansiyonu’na uymadığı gerekçesiyle sınırdışı edildiklerini bildirdi.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Müttefiklerimizle birlikte Avrupa’daki istihbarat faaliyetlerini azaltıyoruz” ifadesine yer verildi.

Polonya da geçen hafta diplomat kimliklerini kullanarak ülkede istihbarat faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 45 kişiyi sınırdışı etmişti.

Hollanda da sınırdışı kararının diğer ülkelerle de yapılan müzakereler sonrasında alındığını açıkladı. Şu ana kadar Rus diplomatları casusluk suçlamasıyla reddeden ülkeler arasında ABD, Polonya, Bulgaristan, Slovakya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Karadağ bulunuyor. Hollanda hükümeti, kararın ülkenin ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığını bildirdi. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya’nın yapacağı misillemeye de hazır olduklarını ifade etti.

Rusya bu ay içerisinde şu ana kadar Estonya, Litvanya ve Letonya’dan 10 diplomatı sınırdışı etti.

Moskova batılı ülkelerin casusluk iddialarını temelsiz ve provokatif olarak değerlendirdiğini belirtmişti.

