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Avrupa ülkeleri Suriyelilerin iltica başvurularını askıya aldı! Avusturya mültecileri sınır dışı etmeyi planlıyor

09.12.2024 23:38
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa'da birçok ülke, Suriyelilerin iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecini dondurma kararı aldı. Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İtalya, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının askıya alındığını duyurdu. Avusturya, Suriyeli mültecileri sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.

Avrupa ülkeleri Suriyelilerin iltica başvurularını askıya aldı! Avusturya mültecileri sınır dışı etmeyi planlıyor

Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı. Avusturya hükümeti ise bir adım daha ileri giderek, Suriyeli mültecileri sınır dışı ederek ülkelerine göndermeyi planladığını duyurdu.

İNGİLTERE

İngiltere İçişleri Bakanlığı, muhaliflerin hafta sonu Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçirmesinin ardından Suriyelilerin iltica başvuruları konusudaki kararların durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, “İçişleri Bakanlığı, mevcut durumu değerlendirmekle birlikte Suriyelilerin iltica başvurularına ilişkin kararları durdurmuştur” dedi.

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İTALYA

İtalya, Suriyelilerin sığınma talepleriyle ilgili işlemleri askıya aldığını bildirdi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin bakanlar kurulu toplantısının ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere bir toplantıya başkanlık ettiği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve istihbarat servislerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıya ilişkin açıklamada, "Suriye'nin bazı bölgelerinde çatışmaların halen devam ettiği bir dönemde, toplantıda sivillerin güvenliğine verilen mutlak öncelik ile barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecinin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hristiyanların ve tüm azınlıkların korunması konularına özel bir önem atfedildi." ifadeleri kullanıldı.

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FİNLANDİYA

Finlandiya Göç Hizmetleri de benzer bir karara imza atarak, Suriyelilerden iltica başvurusunun alınmaya devam edileceğini fakat bu başvuruların işleme alınmayacağını duyurdu. Finlandiya'nın göçmenlik hizmetleri kurumu Migri'nin İltica Birimi Direktörü Antti Lehtinen, “Bu sabah itibarıyla Suriyelilerin iltica başvuruları konusunda karar alma sürecini askıya aldık” ifadelerini kullanarak, Suriye'deki durumun büyük oranda değiştiğine dikkat çekti.

İSVEÇ

İsveç de iltica talep eden tüm Suriyelilere ait tüm başvuruların askıya alınacağını duyurdu. İsveç Göçmenlik Ajansı Hukuk İşleri Başkanı Carl Bexelius, “Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda korunmaya ihtiyaç duyma gerekçelerini değerlendirmek mümkün değil” dedi.

DANİMARKA

Danimarka Mülteci Ajansı da, son gelişmelerin ardından Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının işleme alınmasının askıya alındığını duyurdu. Ajans, “Danimarka Mülteci Başvuru Kurulu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir ve komite, durumun ve gelişmelerin ilgili kararlara etkilerini 16 Ocak 2025'te yapılacak olan bir sonraki olağan toplantıda ele alacaktır” dedi.

NORVEÇ

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü (UDI), Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. UDI tarafından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Suriye'deki son gelişmelerin ardından ülkedeki durumun belirsiz olması gösterildi.

FRANSA

Fransa İçişleri Bakanlığı, hükümetin Suriyelilerden iltica başvurularını dondurmaya hazırlandığını duyurdu. Konuya ilişkin haberlerde kararın birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiği kaydedildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetinin Suriyelilerin iltica başvurularını durduran Almanya'ya benzer bir çözüm düşündüğünü teyit etti.

HOLLANDA

Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Suriye'deki gelişmeler art arda hızla yaşandı. Bu nedenle Suriye'den gelenlerin iltica başvurularını geçici olarak dondurma kararı aldım” dedi.

SINIR DIŞI ETMEYİ PLANLIYORLAR

Yaklaşık 100 bin Suriyeli göçmenin yaşadığı Avusturya'da ise İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Suriyeli göçmenlerin sınır dışı edilmesinin planlandığını duyurdu. Hangi statüdeki göçmenlerin sınır dışı edileceğine ilişkin bir detay vermeyen Karner, “Suriye'ye düzenli bir geri dönüş ve sınır dışı programı hazırlanması için bakanlığa talimat verdim” dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Avrupa
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