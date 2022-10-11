Avrupa ülkeleri Türkiye kapısında! Bakan Dönmez: Ülkemiz doğal gaz konusunda kritik roller üstlenebilir

Bakan Dönmez Avrupa ile Türkiye arasındaki doğal gaz temaslarına dikkat çekti. Dönmez, Türkiye'nin doğal gazın Batı'ya ulaştırılmasında gelecekte de kritik roller üstlenebileceğini söyledi.
Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:
Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.
Öte yandan Bakan Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck arasında yeşil hidrojen iş birliğini geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzalandı.
(AA)