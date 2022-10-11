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  4. Avrupa ülkeleri Türkiye kapısında! Bakan Dönmez: Ülkemiz doğal gaz konusunda kritik roller üstlenebilir

Avrupa ülkeleri Türkiye kapısında! Bakan Dönmez: Ülkemiz doğal gaz konusunda kritik roller üstlenebilir

11.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle soğuk bir kışın beklediği Avrupa ülkeleri doğal gaz krizi yaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son zamanlarda birçok Avrupa ülkesinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasta olduğunu söyledi.

Avrupa ülkeleri Türkiye kapısında! Bakan Dönmez: Ülkemiz doğal gaz konusunda kritik roller üstlenebilir

Bakan Dönmez Avrupa ile Türkiye arasındaki doğal gaz temaslarına dikkat çekti. Dönmez, Türkiye'nin doğal gazın Batı'ya ulaştırılmasında gelecekte de kritik roller üstlenebileceğini söyledi.

"SON ZAMANLARDA YOĞUN TEMASTA BULUNMAKTALAR"

Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

  • Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır.

  • Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir.

İMZALAR ATILDI! ALMANYA İLE "YEŞİL HİDROJEN İŞ BİRLİĞİ"

Öte yandan Bakan Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck arasında yeşil hidrojen iş birliğini geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzalandı.

(AA)

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Fatih Dönmez doğal gaz

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