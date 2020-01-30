Avrupa ülkeleri Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

MADRİD (AA) - İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Salgın dolayısıyla Vuhan'ı terk etmek isteyen vatandaşları için girişim başlatan Avrupa ülkeleri, kalabalık gruplar için kendi uçağını gönderirken, 4, 10, 25 gibi küçük gruplar halinde yapılacak tahliyelerde grupların birlikte seyahat etmeleri için iş birliği yapıyor.

Vuhan'daki Avrupa vatandaşları tahliye etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından Hi Fly adlı Portekiz şirketinden kiralanan Airbus 380 tipi uçağın Portekiz'in Beja askeri havaalanından kalktığı bildirildi.

Konuya ilişkin Portekiz basınına açıklama yapan uçağın pilotu Antonios Efthymiou, ilk olarak Paris'ten sağlık ekipleri ve doktorları alacaklarını daha sonra Vuhan'a hareket edeceklerini söyledi.

Uçağın Vuhan'dan farklı milletlerden 350 kişiyi alacağı, bunlardan 14'ünün Portekizli olduğu bilgisi paylaşıldı.