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Avrupa ülkeleri Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Vuhan'dan tahliye edilenler tedbir amacıyla 14 gün hastanelerde kontrol altında tutulacak

MADRİD (AA) - İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi, yeni tip koronovirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Salgın dolayısıyla Vuhan'ı terk etmek isteyen vatandaşları için girişim başlatan Avrupa ülkeleri, kalabalık gruplar için kendi uçağını gönderirken, 4, 10, 25 gibi küçük gruplar halinde yapılacak tahliyelerde grupların birlikte seyahat etmeleri için iş birliği yapıyor.

Vuhan'daki Avrupa vatandaşları tahliye etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından Hi Fly adlı Portekiz şirketinden kiralanan Airbus 380 tipi uçağın Portekiz'in Beja askeri havaalanından kalktığı bildirildi.

Konuya ilişkin Portekiz basınına açıklama yapan uçağın pilotu Antonios Efthymiou, ilk olarak Paris'ten sağlık ekipleri ve doktorları alacaklarını daha sonra Vuhan'a hareket edeceklerini söyledi.

Uçağın Vuhan'dan farklı milletlerden 350 kişiyi alacağı, bunlardan 14'ünün Portekizli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şimdiye kadar 5 koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa da cuma gününe kadar 250 vatandaşını tahliye edileceği açıklandı.

Vuhan'daki 22 vatandaşının gece yarısı tahliye edileceğini açıklayan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa da Madrid'e getirilen İspanyolların, tedbir amacıyla bir askeri hastanede 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağını bildirildi.

İspanyolların İngiltere aktarmalı olarak Madrid'e gelecekleri ve uçakta benzer şekilde tahliye edilen başka Avrupalı yolcuların da olacağı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüse karşı kriz masası oluşturan İtalyan hükümeti de Çin makamlarından gerekli izinlerin alınmasıyla Vuhan'a özel bir uçak göndererek, 60 kişiyi tahliye edeceğini açıkladı.

Benzer şekilde Macaristan da Fransa'nın iş birliğinde 7 vatandaşını, Hırvatistan da diğer ülkelerle koordineli bir şekilde 4 vatandaşını Vuhan'dan getireceğini duyurdu.

Avusturya da Almanya ve Fransa tarafından organize edilecek özel uçuşla Vuhan'daki 7 vatandaşını getireceğini açıkladı.

AB ülkeleri, Vuhan'dan gelecekleri olası bir koronavirüs salgınına karşı sağlık protokolü gereği 14 gün gözetim altında tutacak.

- Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını ise 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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