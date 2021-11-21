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Avrupa ülkelerinde korona protestoları

21.11.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgası ile karşı karşıya olan Hollanda, Avusturya, Hırvatistan gibi birçok Avrupa ülkesinde hükümetlerin aldığı önlemler protesto edildi.

Avrupa ülkelerinde korona protestoları

Hollanda'da protestolara şiddet karıştı.Kış aylarının yaklaşması ile koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgasıyla karşı karşıya kalan birçok Avrupa ülkesinde hükümetlerin başvurduğu kapanma ve temas kısıtlaması gibi önlemler protesto edildi.

Hollanda'da protestolar ikinci gününe girerken Lahey'deki protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazı göstericilerin güvenlik görevlilerine molotof kokteyli fırlatması, bisikletleri ateşe vermesi, trafik ışık ve işaretlerine zarar vermesi üzerine polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Polisin verdiği bilgilere göre, yarısı 18 yaş altında 51 kişi gözaltına alındı.

Hollanda'nın diğer kentlerinde de önlemler protesto edildi. Amsterdam'da çoğu gençlerden oluşan binlerce kişi bir gece önce Rotterdam'da yaşanan şiddet olayları üzerine protesto gösterisinin iptal edilmesine karşın bir araya geldi. Gösterinin barışçıl bir şekilde sona erdiği bildirildi. Hollanda'da hükümet 12 Kasım'da vaka sayılarının rekor düzeye ulaşması üzerine üç hafta boyunca kısmi kapanma kararı almıştı.

Avusturya, Hırvatistan, İsveç ve Danimarka'da da protestolar

Diğer Avrupa ülkelerinde de yeni koronavirüs önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da cumartesi günü on binlerce kişi hükümetin tam kapanma ve aşı yükümlülüğü kararlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Avusturya hükümeti, 23 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 20 günlük tam kapanma kararı almış ve ülkede 1 Şubat'tan itibaren herkesin koronavirüse karşı iki doz aşı olması zorunluğu getirmişti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de protestolar meydana geldi. Zagreb sokaklarında binlerce kişi hükümetin kısıtlama kararlarını protesto etti. Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve İsveç'in başkenti Stockholm'da da protestolar düzenlendi.

Avusturya, Hırvatistan, İngiltere, Slovenya, Hırvatistan ve Çekya'nın bazı bölgeleri 100 bin kişi başına son yedi gün içinde yeni vaka sayısını gösteren insidans değerinin Avrupa'da en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Reuters,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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