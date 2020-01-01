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  4. Avrupa ülkelerinden 2020’ye coşkulu kutlama

Avrupa ülkelerinden 2020’ye coşkulu kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Londra, Berlin ve Paris, 2020’yı coşkuyla karşıladı.Uzun süredir Brexit ile gündemde olan Londra, Almanya’nın başkenti Berlin ve haftalardır Sarı Yelekliler’in eylemlerine sahne olan Paris, 2020’yı görsel şölenle kutladı.

Londra, Berlin ve Paris, 2020’yı coşkuyla karşıladı.
Uzun süredir Brexit ile gündemde olan Londra, Almanya’nın başkenti Berlin ve haftalardır Sarı Yelekliler’in eylemlerine sahne olan Paris, 2020’yı görsel şölenle kutladı. Londra, Berlin ve Paris’te kentin önemli meydanlarına akın eden yüzlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri ile “merhaba” dedi. Thames Nehri kıyısında toplanan yüzlerce kişi, geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerini sevdiklerine sarılarak kutladı.

Grevlerin gölgesinde yeni yıl kutlamaları
Paris ise Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformu kararın ardından başlayan grevlerin gölgesinde 2020’yi karşıladı. Paris’te yeni yıl kutlamaları kapsamında yüzlerce kişi Champs-Elysees Caddesi’ne akın etti. Işık ve havai fişek gösteri altında 2019’u geride bırakan Parisliler, sabaha kadar eğlendi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de ise yeni yıl kutlamalarının adresi Brandenburg Kapısı oldu. TSİ 02.00’da 2020 yılına “merhaba” diyen Berlinliler, havai fişek gösterisi ile yeni yılı kutladı.

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