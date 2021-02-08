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Avrupa ülkelerinden Rus diplomatlara sınır dışı

08.02.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Diplomatları Rusya tarafından sınır dışı edilen Almanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinden birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Avrupalı diplomatları yasa dışı gösteriye katılmakla suçlamıştı.Almanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinde görev yapan birer Rus diplomatı sınır dışı ederek Rusya'ya misilleme yaptı. Rusya, muhalif politikacı Aleksey Navalni'ye destek için düzenlenen yasa dışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etmişti.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki Alman Büyükelçilik çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nın tanıdığı haklar çerçevesinde "olay yerindeki gelişmelerle ilgili bilgi edinmek üzere" hareket ettiğini, Avrupalı diplomatları sınır dışı etme kararının "hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini" açıkladı.

Alman Dışişleri, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararının Polonya, İsveç ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ile koordineli bir şekilde alındığını kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de, Rus Büyükelçi'yi, Büyükelçilikte çalışan bir kişinin İsveç'i terk etmesini istedikleri konusunda bilgilendirdiklerini belirterek "Bu, sadece görevini ifa etmekte olan İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kabul edilemez karara açık bir yanıttır" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Polonyalı diplomatı sınır dışı etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek bir Rus diplomatı sınır dışı ettiğini bildirdi. İstenmeyen kişi ilan edilen diplomatın Rusya'nın Poznan Konsolosluğu'nda görevli olduğu kaydedildi. Kararın, Almanya ve İsveç ile koordineli olarak alındığı ve mütekabiliyet esasına dayandığı belirtildi.

Rusya'nın sınır dışı kararının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova temasları sırasında gelmesi, Birlik içinde de tarışma yarattı. Borrell, sınır dışı haberlerini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğü Cuma günü sosyal medyadan öğrendiğini belirtmişti.

Moskova'dan dönüşü sonrasında açıklama yapan Borrell, "ziyareti sırasında Rus yetkililerin gönderdiği mesajın, Avrupa ile Rusya'nın birbirinden giderek uzaklaştığının bir teyidi olduğunu" kaydederek "Rusya'nın Avrupa ile bağlarını giderek daha da kopardığı ve demokratik değerleri hayati bir tehdit olarak gördüğü anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatların sınır dışı edilmesinin Borrell'in ziyaretinden bir gün öncesine denk geldiğini kaydetti. Peskov, ilişkilerde çöküşü tetikleyenin Rus yetkililer olmadığını savundu.

AP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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