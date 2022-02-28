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Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah desteği

28.02.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatışma bölgelerine öldürücü silah göndermeyi reddeden Avrupa ülkeleri, Rusya'nın saldırıları karşısında tutumlarını değiştirerek, Ukrayna'ya askeri destek veriyor.

Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah desteği

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine Avrupa ülkeleri Kiev'e silah ve askeri teçhizat yardımlarını artırıyor.

Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceğini duyurduğu bin tank savar ile 500 Stinger tipi hava savunma füzesi yola çıktı. Savunma Bakanı Christine Lambrecht, sevkiyatın günler değil saatler süreceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile silah sevkiyatı konusunda tutumunu değiştiren Alman hükümeti, Kiev'e ordu envanterinden silah desteği sağlanacağını Cumartesi günü açıklamıştı. Çatışma bölgelerine öldürücü silahlar gönderilmesini reddeden Alman hükümeti, Ukrayna'ya da silah desteği yapmayı kabul etmemişti. Almanya, daha önce Ukrayna'ya sadece 5 bin miğfer göndermişti.

Almanya, Ukrayna'nın yanı sıra NATO bünyesinde de desteği artırıyor.

Savunma Bakanlığı Patriot füzelerinin NATO müttefiki Slovakya'ya konuşlandırılacağını açıkladı. Almanya'nın NATO Daimi Temsilciliği de, Tornado ve P-3C Orion keşif uçaklarının Baltık Denizi'ne sevk edileceğini duyurdu.

Finlandiya da tutumunu değiştirdi

Almanya'nın ardından Finlandiya hükümeti de silah ihracatı politikasında değişiklik yaparak, Ukrayna'ya askeri yardım kararı aldı. Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Rusya'nın işgaline tepki olarak Ukrayna'ya 2 bin 500 piyade tüfeği, 150 bin adet mühimmat ve 70 bin kumanya gönderileceğini açıkladı. Başbakan Sanna Marin de, Ukrayna'ya askeri yardımı "Bu Finlandiya için tarihi bir karar" sözleriyle değerlendirdi.

Rusya ile bin 300 kilometre sınıra sahip olan Finlandiya, Almanya gibi çatışma bölgelerine öldürücü silah satışı ve sevkiyatı yapılmasına izin vermiyordu. Helsinki, daha önce Ukrayna'ya miğfer, çelik yelek ve sedye gönderme kararı almıştı.

Norveç de askeri yardım kararı aldı

1950'lerden beri NATO üyesi olmayan çatışma ülkelerine silah göndermeyen Norveç de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması üzerine izlediği tutumu değiştirdi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, "Askeri ekipman ihracatında Norveç sert bir politika izliyordu, ancak Ukrayna'da olağanüstü koşullarla karşı karşıyız" açıklamasını yaptı. Norveç, Ukrayna'ya 2 bin adet M72 tipi tank savar silah gönderecek.

İtalyan hükümetinden silah gönderme kararı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Ukrayna hükümeti için askeri araç, malzeme ve teçhizat" gönderileceğini belirtti. Ancak Draghi, askeri yardımın kapsamı hakkında bilgi vermedi. İtalyan hükümetinin bu kararının parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, Pazar günü yaptığı açıklamada Roma'nın Ukrayna'ya 110 milyon euroluk destek sağlayacağını bildirmişti.

Avrupa Birliği de, Ukrayna'ya 450 milyon euro değerinde silah desteği sağlama kararı alırken, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Çekya Ukrayna'ya silah desteği veren ülkeler arasında bulunuyor.

AFP, Reuters/JD, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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