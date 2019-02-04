Avrupa ülkelerinden Venezuela kararı

Rusya, Avrupa ülkelerini Venezuela'nın içişlerine müdahale ile suçladı.AB ülkelerinin erken seçim açıklaması yapması için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdığı sekiz günlük mühletin dolmasıyla birlikte Avrupa ülkeleri birbiri ardına muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

İngiltere, İspanya ve Avusturya'nın ardından Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Letonya ve Litvanya ve Hollanda da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden meclis başkanı Guaido'yu tanıdığını açıkladı.

Maduro'ya erken seçim açıklaması yapması için ültimatom veren Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Maduro'ya verdiği mühleti hatırlatarak, "Düne itibarıyla devlet başkanlığı seçimleri için bir çağrı yapılmamıştır. En kısa zamanda bir seçim süreci başlatılmasını bekliyoruz. Guaido Almanya'nın ve pek çok diğer Avrupa ülkesinin gözünde bu görevi yerine getirecek meşru geçici devlet başkanıdır" dedi.