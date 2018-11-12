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Avrupa ülkesi ayaklandı, binlerce insan sokağa döküldü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 08:19 | Son Güncelleme

Versay Antlaşması ile 123 yıl önce bağımsızlığına kavuşan Polonya her yıl 11 Kasım'da 'Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. Bu yıl kutlamalar 200 bin kişinin katılımıyla olurken, düzenlenen etkinliğe ırkçı sloganlar damga vurdu.

Polonya hükümeti tarafından ''hükümet programı'' olarak düzenlenen etkinlikte, neonazi grupların yürüyüşe katılmaları nedeniyle hem muhalefet hem de çok sayıda sol ve liberal oluşum etkinliği protesto ederek hükümetin programına katılmadı.

Polonya bağımsızlığının 100’üncü yılını kutladı

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Polonya'da ciddi tartışmalara neden olan 11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Programda çeşitli ülkelerden çok sayıda aşırı sağcı Neonazi grup da yer aldı.
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Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla başkent Varşova'da hükümet tarafından düzenlenen resmi programa, aşırı sağcı Neonazi grupların da katılması dikkati çekti.
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Yaklaşık 200 bin kişinin yer aldığı etkinlikte, Polonya eski Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Doland Tusk gibi Avrupa yanlısı siyasilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda aşırı sağcı Neonazi grup da bulundu.
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Varşova Belediye Başkanı Hanna Gronkiewicz-Waltz'ın 11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşünü güvenlik gerekçesiyle yasaklaması üzerine Polonya hükümeti tarafından ''hükümet programı'' olarak düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkedeki siyasi bölünmeye işaret etti.
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Duda, ''Yüzyıl önce Polonyalı yöneticiler ve halk bağımsız devletin kurulabilmesi için ortak hareket edebildiler. Bakış açıları farklıydı ama ortak düşünceye odaklandılar.'' diye konuştu.
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POLONYA'NIN AB'DEKİ KONUMUNA VURGU

POLONYA'NIN AB'DEKİ KONUMUNA VURGU
Tusk da Polonya'nın özgürlüğünü elde edebilmek için verdiği tarihi mücadelenin önemini vurguladı.
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Polonya'nın AB'nin önemli ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Tusk, "Bugün Polonya'da her kim, bizim birleşik Avrupa içindeki güçlü pozisyonumuza karşı bir adım atıyorsa gerçekte Polonya'nın bağımsızlığına karşı bir adım atmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Bu arada Neonazi grupların yürüyüşe katılmaları nedeniyle hem muhalefet hem de çok sayıda sol ve liberal oluşum etkinliği protesto ederek hükümetin programına katılmadı.
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Varşova Belediye Başkanı Hanna Gronkiewicz-Waltz'ın, 7 Eylül'de Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşünü güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı alması üzerine Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki bir araya gelerek söz konusu yürüyüşü ''hükümet programı'' olarak düzenleme kararı almışlardı.
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Geçen yıl yapılan, yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, "İslam değil, laik değil, sadece Katolik Polonya", "Safkan Polonya", "Avrupa beyazdır beyaz kalacak" ve "Sieg Heil, Klu Klux Klan, Yahudilerin gücü kırılmalı" yazılı pankartlar taşınması ve sloganlar atılması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
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Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, yürüyüşle ilgili "Binlerce faşist, Neonazi ve ırkçı, Varşova sokaklarında yürüdü." ifadelerini kullanmıştı.
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Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından 1795 yılında paylaşılarak işgal edilen ancak 123 yıl aradan sonra 1918'de Versay Antlaşması ile bağımsızlığına yeniden kavuşan Polonya'da her yıl 11 Kasım tarihi Ulusal Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.
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Polonya Ulusal Bağımsızlık Günü ırkçılık karşıtı gösteri

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