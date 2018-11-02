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İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde öldürüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’de ilk defa ‘Hyalomma' cinsi kene görüldüğü öğrenildi. Bu tür neden olduğu hastalık nedeniyle bir kaç içinde hastayı öldürüyor.

İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde öldürüyor!

İsveç’in başkenti Stockholm’de ilk defa kenenin en tehlikelisi ve en agresif cinsi olarak bilinen ‘Hyalomma'nın görüldüğü öğrenildi. İsveç Veteriner Hekimliği (SVA) bilim adamlarından Guilio Grandi başkentteki bir parkta bulunan kenenin yaklaşık 2 santim büyüklüğünde olduğunu belirterek, bu tür keneler çoğunlukla Asya ve Afrika'da bulunması sebebi ile Stockholm’de böyle bir vaka ile karşılaşılmış olmanın olağanüstü olduğunu söyledi.

Hyalomma, yaz kenesigiller familyasından kene cinsi olarak bilinir. Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da rastlanır. Çok sık olmasa da Güney Afrika'da da rastlanıldığı olmuştur. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan ısırıkları, çürüterek öldüren bir etki gösterir ve ölüm birkaç gün içerisinde gerçekleşir.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa kene ölüm Stockholm isveç Hyalomma hastalık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ORADA BURADA GÖRÜLMEZ DEMEMELİYİZ, AN İTİBARIYLA 5 BİN UÇAĞIN HAVADA OLDUĞU DÜNYAMIZDA HER ŞEY HER YERDE OLABİLİR. BAGAJLARLA HER YERE HER CANLI BİLEREK BİLMEYEREK TAŞINABİLİR.
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