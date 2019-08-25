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Avrupa ülkesi karıştı! G7 Zirvesi olaylarla başladı: 68 gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2019 02:44 | Son Güncelleme

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 68 kişi gözaltına alındı.

Avrupa ülkesi karıştı! G7 Zirvesi olaylarla başladı: 68 gözaltı

Pyrenees-Atlantique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, G7 Zirvesi çerçevesinde 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların nerede ve hangi şartlarda gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.

  1. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz'de düzenleniyor.

Zirve karşıtı eylemciler Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Protestocular dün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa G7 zirvesi

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