HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa ülkesinde günlerdir devam eden kriz... Kredi kartı kullanamıyorlar! "Eşyaları önümüze fırlatıp gidiyorlar"

Avrupa ülkesinde günlerdir devam eden kriz... Kredi kartı kullanamıyorlar! "Eşyaları önümüze fırlatıp gidiyorlar"

27.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da 4 gün önce başlayan banka ve kredi kartlarıyla ödeme sorunu devam ediyor. 4 gündür kartlı ödeme servisi sunamayan bazı market yetkililerin kasa bölümünde “Kartla ödeme almıyoruz“ bilgilendirmesi yapmak zorunda kaldığı öğrenildi. Bazı müşterilerin kartla ödeme yapamayınca sinirlendiğini söyleyen yetkililer, "Eşyaları önümüze fırlatıp gidenler de oluyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkesinde günlerdir devam eden kriz... Kredi kartı kullanamıyorlar! "Eşyaları önümüze fırlatıp gidiyorlar"

Almanya genelinde çok sayıda market ve satış mağazasında kartla ödeme yapılamadığı için sadece nakit para ile ödeme yapılabiliyor. Ülkede salı gününden bu yana yaşanan sorunun bir yazılım hatası nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor. Ödeme hizmeti sağlayıcısı Payone daha önce yaptığı açıklamada, "Diğer şebeke operatörleri gibi şu anda üretici Verifone’dan H5000 kartlı ödeme terminalleriyle yapılan işlemlerin işlenmesi konusunda ülke çapında önemli kısıtlamalar yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

"KARTLA ÖDEME ALMIYORUZ"

ALDİ, Edeka, Rossmann gibi ülkenin önemli mağaza zincirleri de müşterilerine şubelerinde kartla ödemelerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu. Diğer bazı market ve mağazalar ise hiçbir sorun yaşamadan dijital alışverişe devam ediyor.
Alman bankacılık sektörü adına açıklama yapan Alman Bankalar Birliği, işlem dışı olan terminallerin Almanya’da kullanılan tüm cihazların yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu bildirdi. Şebeke operatörleri ve teknik servis sağlayıcılar, sorunu giderme konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Almanya genelinde faaliyet gösteren Türk marketler ve işletmeleri de kısmen aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Berlin’de bulunan International Market, 4 gündür kartlı ödeme servisi sunamıyor. Kasa bölümünde “Kartla ödeme almıyoruz“ bilgilendirmesi yapmak zorunda kalan Türk marketi yetkilileri, müşterilerin bu durumdan çok hoşnut olmadığını belirtti. Market çalışanı Hacer Dişli, “Hemen hemen her 2-3 müşterimizden biri kartla ödeme yapmak istiyor. Ama ne yazık ki olmuyor. Ana sistemde bir sorun var. Ne zaman düzelir onu da bilmiyoruz“ dedi.

thumbs_b_c_fda8e401eb64c09ec925ecab837bfb48

"EŞYALARI ÖNÜMÜZE FIRLATIP GİDENLER OLUYOR"

Bazı müşterilerin kartla ödeme yapamayınca sinirlendiğini söyleyen Dişli, “Aslında haklılar, kartla ödeme diye alışılmış bir durum var. Şimdi iptal olunca sinirleniyorlar. Yanlarında yerine göre para olmayabiliyor. Para almak için evlerine veya bankalarına gidiyorlar. Hatta daha ileri gidip, almak istediği eşyaları önümüze fırlatıp gidenler de oluyor. Yetkili servisleri arıyoruz, ama kayıtta ‘sabırlı olun’ deniyor. Ama 3-4 gün oldu ve hala bir ilerleme yok. Bu durumdan hiç kimse de memnun değil“ şeklinde konuştu.

Berlin’de faaliyet gösteren İstanbul Market yetkilileri ise sorundan etkilenmediklerini, kartla ödeme almaya devam ettiklerini açıkladı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği uyarısı!Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği uyarısı!
MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!
Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'
Anahtar Kelimeler:
Almanya kredi kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.