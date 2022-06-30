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  4. Avrupa ülkesinde kaos! Uzun kuyruklar oluştu... Herkes çıkacak o sonucu bekliyor

Avrupa ülkesinde kaos! Uzun kuyruklar oluştu... Herkes çıkacak o sonucu bekliyor

30.06.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkesi Fransa'da havayolu şirketlerinde çalışan yer hizmetleri personelinin 2 günlük grev kararı alması nedeniyle adeta kaosu yaşıyor. Grev kararı sonrası havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu, bazı seferler ise iptal edildi. Paris merkezli uluslararası bir havalimanı operatörü Aeroports de Paris ile işçi temsilcileri arasındaki görüşmeler sürerken henüz bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.

Fransa’da havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinde çalışan personel, 30 Haziran-1 Temmuz arasında grev kararı aldı. Bunun üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayollarından uçuşların yüzde 17 oranında azaltmasını istedi. Grev, Paris’teki Charles de Gaulle ve Roissy havaalanları, bazı uçuşları iptal ettirdi. Charles de Gaulle Havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşların yüzde 10’u iptal olurken, 4 pistten 2’si yerel saatle 07.00-14.00 arasında kapalı kaldı. Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air France’ın 62 uçuşunu iptal ettiği öğrenildi.

HAVALİMANLARINDA KAOS: UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yer hizmetleri personelinin greve çıkmasıyla havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Yolcular, uçuş işlemleri için saatlerce sırada beklemek zorunda kaldı. Grev nedeniyle uçuşlarda aksama olabileceği yönünde uyarı yapıldı.

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GÖRÜŞMELERDEN ÇIKACAK SONUÇ BEKLENİYOR

Paris merkezli uluslararası bir havalimanı operatörü Aeroports de Paris ile işçi temsilcileri arasındaki görüşmeler sürüyor, ancak şimdiye kadar bir anlaşmaya varılamadı. İşçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve enflasyona karşı zam talep ediyor. Genel İş Sendikası (CGT) üyeleri, taleplerinin karşılanmadığı sürece greve devam edeceklerini belirtiyor. (İHA)

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Fransa
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