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Avrupa Uzay Ajansı, Ay’daki ilk kolonilerin nasıl görüneceğini paylaştı

07.06.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Uzay Ajansı, gelecekte Ay’da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren gerçekçi bir kısa filmi Venedik Bienali’de yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı, Ay’daki ilk kolonilerin nasıl görüneceğini paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı ile Skidmore ve Owings & Merrill isimli mimarlık firması, gelecekte Ay’da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren “Dünyanın Ötesinde Yaşam” isimli kısa filmi Venedik Bienali’nin “Birlikte nasıl yaşayacağız?” temalı 17. Uluslararası Biennale Mimarı Sergisinde yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı uzmanları ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Havacılık ve Uzay Departmanı’nda profesör olan eski NASA astronotu Jeffrey Hoffman’ın destek sağladığı 4 dakikalık kısa film, Ay’da yaşamın gerçekçi bir şekilde nasıl olacağı anlatılırken, Ay modülünün yakından ayrıntıları, ziyaretçilerin Ay ortamındaki günlük yaşamı hayal etmeleri ve tasarımını mümkün kılan mühendislik ve teknolojiyi anlamalarını sağlıyor.

ROBOTİK ARAÇLARLA KURULABİLECEK

Mimarlık firmasının baş tasarımcısı Daniel İnocent, "Burada karşılaşılan zorluklar yeni çözümlere ilham verdi ve insanlık için Dünya’nın ötesinde bir gelecek tasavvur etmemizi sağladı” dedi.

Kısa filmde yer alan konsept yapıların genişleyebilen ve yüksek kütle-hacim oranı sayesinde normal boyutunun neredeyse iki katına çıkabilmesi planlanıyor. Söz konusu yapıların hem astronotlar tarafından hem de uzay istasyonundan uzaktan kontrol edilen robotik araçlarla kurulabilecek. (İHA)

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