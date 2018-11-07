Avrupa Uzay Ajansı meteoroloji uydusu fırlattı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 10 yıl öncesinin parçalarından üretilen meteoroloji uydusunu yörüngeye gönderdi.
Space.com'un haberine göre, yerküre etrafında dönerek iklim değişikliğini gözlemlemek ve hava tahminlerini iyileştirmekle görevli MetOp-C uydusu, Arianespace şirketinin tedarik ettiği Soyuz roketiyle Fransız Guyanası'ndan yörüngeye fırlatıldı.
Daha önce fırlatılan benzerleriyle aynı zamanda üretilen ancak daha sonra kullanılmak üzere depoda bekletilen MetOp-C'nin, yeni nesil teknolojiler üretilene kadar görevini eksiksiz yerine getirmesi bekleniyor.
MetOp A ve B uyduları, 2006 ve 2012 yıllarında fırlatılmıştı. Her ikisi de en az 5 yıl çalışması beklenen uyduların süregelen faaliyeti, hava tahmincileri tarafından bir lütuf olarak değerlendiriliyordu.
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