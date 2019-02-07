Avrupa ve ABD’deki trafik cezaları cep yakıyor

Türkiye’deki trafik cezalarına oranla kat kat ağır olan ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2019 yılına ait yeni trafik cezaları ile Almanya, Fransa ve İngiltere’deki trafik cezaları dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, vatandaşlara SMS göndererek ‘artık geçiş üstünlüğü yayalarda’ dedi. Vatandaşları uyaran Bakanlık, bu yıl içerisinde kurallara uymayanların yetkililere bildirilmesi gerektiğini hatırlatmasını yaptı. 2019 yılı içerisinde trafik cezaları da açıklanırken, ABD’nin Kaliforniya eyaleti ile Almanya, Fransa ve İngiltere’deki kırmızı ışıkta geçme, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama ve hız sınırı ihlali cezalarının ücretleri dikkat çekti. ABD’de kırmızı ışıkta geçmenin cezası 900 dolarken, Fransa’da kırmızı ışıkta geçmenin cezası 135 euro ve ehliyette 12 puan üzerinden 4 puan eksiltiliyor. İngiltere’de kırmızı ışıkta geçmenin cezası 60 sterlin 3 puan silme, (6 puan cezada ehliyete el konuluyor), Türkiye’de kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise 291 TL olarak açıklandı. Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci defa üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınıyor. Araç kullanırken telefonla konuşmanın cezası ABD’de bin dolar para cezası ve 3 yıl ehliyete el konma olarak belirlenirken, Türkiye’de ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara verilen 108 TL olan idari para cezası, 235 TL’ye çıkarıldı.

Hız sınırı ihlali ABD’de hız sınırı cezası saatte 1-15 kilometrenin üzerine çıkıldığında 250 dolar, 15-25 kilometrenin üzerine çıkıldığında ise 450 dolar, çok yavaş sürmenin cezası 399 dolar olarak belirlenirken, Almanya’da trafik cezaları iki ayrı kategoride değerlendiriliyor. Şehir için ve şehir dışı kurallara ve cezalar farklılıklar oluşturuyor. Buna göre; saatte 10 kilometre hızla gidene 10 euro, 11-15 kilometre 20 euro, 16-20 kilometre 30 euro, 21-25 kilometre 70 euro, 26-30 kilometre 80 euro (1 ay ehliyeti alınıyor), 31-40 kilometre 120 euro (1 ay ehliyet alınıyor), 41-50 kilometre 160 euro (21 ay ehliyet alınıyor), 51-60 kilometre 240 euro (21 ay ehliyet alınıyor), 61-70 kilometre 440 euro (22 ay ehliyet alınıyor), 70 kilometre için 600 euro (23 ay ehliyet alınıyor) ceza uygulanıyor. Şehir içi cezalarda ise; saatte 10 kilometre hızla gidene 15 euro, 11-15 kilometre 25 euro, 16-20 kilometre 35 euro, 21-25 kilometre 80 euro (ehliyete 1 puan işleniyor), 26-30 kilometre 100 euro (ehliyete 1 puan işleniyor, 1 ay ehliyet alınıyor), 31-40 kilometre 160 euro (ehliyete 2 puan işleniyor, 1 ay ehliyet alınıyor), 41-50 kilometre 200 euro (ehliyete 2 puan işleniyor, 1 ay ehliyet alınıyor), 51-60 kilometre 280 euro (ehliyete 2 puan işleniyor, 2 ay ehliyet alınıyor), 61-70 kilometre 480 euro (ehliyete 2 puan işleniyor, 3 ay ehliyet alınıyor), 70 kilometre sonra 680 euro (ehliyete 2 puan işleniyor, 3 ay ehliyet alınıyor) ceza uygulanıyor. Bazı hallerde sürücü psikolojik teste tabi tutulduğu gibi yeniden ehliyet alması gereken durumlar da söz konusu olabiliyor. Fransa’da hız ihlali cezaları hıza göre 68 euro ile 3 bin 750 euro arası ve ehliyetten 1 ile 6 puan arası puan eksiltilirken, İngiltere’de hız sınırından dolayı minimum para cezası 100 sterlin iken maksimum para cezası ise 2 bin 500 sterlin. Ayrıca ehliyetten 3 puan siliniyor. Türkiye’de ise hız sınırlarında ’yüzde 10-30 ve yüzde 30 üzeri şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, yüzde 50’den fazlası şeklinde 3’e çıkarıldı. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 604 TL, yüzde 50’den fazla aşmada ise bin 240 TL idari para cezası uygulanacak. İhlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrar etmesi halinde, sürücü belgesi 1 yıl süreyle alınacak. 5 yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci kez geri alınanlara, ’sürücü belgesi iptali’ yapılıyor.

Emniyet kemeri takmama cezası

ABD’de emniyet kemeri takmama cezası 250 dolar, çocukların emniyet kemeri takmaması ise 599 dolar olarak uygulanırken, Almanya’da 20 kilometre hızla giderken emniyet kemeri takmayanlar 30-35 euro, 20 kilometreden fazla hızla giderken emniyet kemeri takmayanlar 70 euro (ehliyete 1 puan işleniyor), 20 kilometre hızla giderken çocuk emniyet kemeri takmayanlar 30-35 euro ve 20 kilometre hızla fazla giderken çocuk emniyet kemeri takmayanlar 70 euro (ehliyete 1 puan işleniyor, bazı durumlarda ehliyete el konuluyor) ceza alıyor.

Fransa’da emniyet kemeri kullanmama cezası 135 euro ve ehliyetten 3 puan eksiltilirken, İngiltere’de emniyet kemeri takmamaya 500 pound’a kadar para cezası yazılabiliyor. Türkiye’de ise 2019’da emniyet kemeri takmama cezası 134 TL olarak belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ABD’de 250 dolar olarak belirlenirken, Almanya’da ehliyetsiz araç kullananlar hapis ve para cezası ile cezalandırılıyor. Ehliyetsiz birine araç kullandıranlar da hapis ve para cezasına mahkum ediliyor. Ehliyeti olmadan trafikte yakalanan kişi polis tarafından mahkemeye sevk ediliyor ve ehliyetsiz kişi mahkemenin vereceği hapis ve para cezasının yanı sıra onlarca yıl veya hayat boyu ehliyet alamama gibi cezalara çarptırılıyor. Ehliyetsiz araç kullananlara karşı kumu düzenini bozmak, insan hayatını tehlikeye atmak gibi birçok maddeden dava açılıyor. Fransa’da ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 800 ile bin 600 euro arası miktarlarda değişirken mahkemeye çıkma ile sonuçlanıyor. İngiltere’de ehliyetsiz araç kullanma bin pound’a kadar para cezası ve belirlenen bir süre trafikten men ve eğer sigorta yoksa 5 bin pound para cezası veriliyor.

Türkiye’de ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 885 TL olarak belirlendi.

ABD’de aracın sigortasız kaza yapması halinde 5 bin dolar ceza verilirken, İngiltere’de sigortasız olarak araç kullanmaya 300 pound para cezası, yaşanacak kazadan dolayı hapis cezasına da mümkün oluyor. Türkiye’de ise araç tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmanın cezası bin 2 TL olarak belirlendi.

