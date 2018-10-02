"Avrupa ve Çin petrol fiyatlarının artışından zarar görüyor"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Avrupa ve Çin'in petrol fiyatlarındaki artıştan en büyük zararı gören ülkeler olduğunu söyledi.
Zengene, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yükselmemesi ve enerji piyasasının gerginliklerin dışında kalması için yapılacak en iyi şeyin İran'a yaptırım uygulanmaması olduğunu dile getirdi.
Petrol fiyatlarının yükselmesinden en büyük zararı alıcılar ve üreticiler olarak Avrupa ve Çin'in gördüğünü ifade eden Zengene, İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bu konuda bir sorumluluğunun olmadığını belirtti.
Zengene, petrol üretimini güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini ancak ABD'nin tüm çabasının İran'ın petrol üretimini durdurmaya yönelik olduğunu savundu.
OPEC'in son yapılan toplantıda petrol arzının azalmadığını o nedenle artırıma ihtiyaç duyulmadığını açıkladığını hatırlatan Zengene, ABD Başkanı Donald Trump'ın fiyatların artışından bu kurumu sorumlu tuttuğunu ancak asıl sebebin kendisi olduğunu kaydetti.
Trump'ın hem İran petrolünü pazardan çıkarmak istediğini hem de fiyatların indirilmesini talep ettiğine dikkati çeken Zengene, 4 milyon varilden fazla İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin piyasadan çıkmasına kimsenin tahammül edemeyeceğini ve fiyatların da bu nedenle yükseldiği değerlendirmesinde bulundu.
Zengene, OPEC'in mevcut kapasitesinden daha fazla petrol üretemeyeceğini de sözlerine ekledi.
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