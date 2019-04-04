"Avrupa ve tüm dünyadaki güçlü varlığınız herkes için önemli fırsat"

BADHOEVEDORP (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Avrupa'daki iş insanlarının Avrupa ve tüm dünyadaki güçlü varlığının hem kendileri hem de Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve güçlendirme açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Olpak, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen, DTİK Avrupa Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasında iş birliği ve istişarenin önemine işaret eden Olpak, "Dostluğumuz ve sıcak ilişkilerimizin desteğiyle birlikte istişare ederek, kurduğumuz kuvvetli iş birliklerimizi ortaya koyduğumuz zaman, yeteneklerimiz biraz daha anlam kazanıyor. Özellikle de zor zamanlarda ortaya koyduğumuz birliktelik ve dayanışma gerçekten takdire şayan." dedi.

Olpak, Avrupa'daki iş insanlarının "gurbetçi" statüsünden sıyrılarak, daha önemli yerlerde ve işlerinde daha profesyonel şekilde Türkiye'nin gururu olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki, sizlerin Avrupa'daki ve tüm dünyadaki güçlü varlığı hem bizzat sizler için hem de Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve güçlendirme açısından çok önemli bir fırsat. Birlikte gerçekleştireceğimiz iyi niyetli ve sonuç odaklı çalışmalarımızın, zaman zaman bazı ülkelerle aramızda anlaşmazlığa neden olan tüm olumsuzlukları bertaraf edeceğine inanıyorum. İnanıyorum ki, sizlerle bu dönme de yaptığımız bu çalışmalar neticesinde, diasporamızı ve DTİK'i tüm dünyaya duyurarak, daha önemli başarılara birlikte imza atarak, adım adım ilerleyeceğiz."