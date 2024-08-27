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  4. Avrupa'ya gitmek için canlarını hiçe saydılar! Kamyonetin altındaki özel bölmede yakalandılar

Avrupa'ya gitmek için canlarını hiçe saydılar! Kamyonetin altındaki özel bölmede yakalandılar

27.08.2024 18:30
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27.08.2024 18:30
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Edirne'de insan tacirlerinin yeni yöntemlerini Gümrük Muhafaza ekipleri ortaya çıkardı. Avrupa'ya kaçak yoldan gidebilmek için canlarını hiçe sayan 5 göçmen, Makedon sürücünün kullandığı kamyonetin altındaki özel bölmede yakalandı.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphe üzerine bir kamyonet takibe alındı.

KAMYONETİN ALTINA ÖZEL BÖLÜM YAPMIŞLAR

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na gelen D.A. isimli şüphelinin idaresindeki kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada kamyonet kasasının hemen alt kısmında gözle görüldüğünde fark edilmeyecek yapıda, aracın orijinalinde bulunmayan, sonradan özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen, 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

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İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını ifade ettiler.
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İNSAN KAÇAKÇISI MAKEDONYA UYRUKLU ÇIKTI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu “Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık” suçlarında gözaltına alınan araç sürücüsü Makedonya uyruklu D.A. işlemlerinin ardından daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Toplamda 5 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Edirne
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