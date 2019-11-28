3 ton kokain taşıyan ilk narko-denizaltı limana çekildi

Soruşturmayı yürüten kaynakların denizaltının Güney Amerika'dan geldiğini medyaya söylemiş olmasına karşın, De Azpiazu tam menşeinin belirlenmesi için polisin hala çalıştığını dile getirdi.

De Azpiazu, "Bu milat niteliğinde tarihi bir operasyon" dedi.

Uyuşturucu kaçakçılarının, bilhassa da Kolombiyalı olanlarının, Meksika ve oradan ABD'ye kokain kaçırmak için denizaltı kullanırken yakalandıkları bilinirken, İspanyol polisinin açıklamasında 'bu uyuşturucu nakil sisteminin Avrupa'da ilk kez tespit edildiğine' vurgu yapıldı.

Haftasonunda İspanya'nın Galiçya bölgesinin açıklarında el konulan 20 metre uzunluğundaki denizaltı üç gün sonra hareket ettirilebildi ve yakındaki bir limana çekildi.

ABD, Brezilya ve Portekiz emniyet teşkilatlarıyla işbirliği içinde yürütülen operasyonda toplam 240 ajanın görev aldığını sözlerine ekledi.

Polis baskını sırasında denizaltıdan kaçmaya çalışan iki Ekvadorlu gözaltına alındı, üçüncüsü kaçmayı başardı.

İspanyol yetkililere göre el yapımı denizaltının 5 ton kokain nakletme kapasitesi var.

Askeri yetkililere özel lisans eğitimi veren Pennsylvania'daki ABD Ordusu Savaş Koleji'nin profesörlerinden Robert J. Bunker, uyuşturucu çetelerinin 2005 yılından beri narkotik kaçırırken denizaltıları sık sık kullandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Denizaltılar, genelde Kolombiya, Ekvador ve Guyana'nın ücra nehir girişlerinde kurulan atölyelerde bir milyon dolara inşa ediliyor; daha büyük ve daha gelişmiş modeller isteyenlerin birkaç milyon dolar harcaması gerekiyor.

Böylesi denizaltılar için en uygun mürettebat, açık denizde seyretme kabiliyetine sahip balıkçılar oluyor, onlardan arıza halinde motorları ve diğer sistemleri onarıp düzeltmeleri de bekleniyor.