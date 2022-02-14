MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

14.02.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gülse Birsel, Ata Demirer, Gazanfer Özcan, Hümeyra, Engin Günaydın, Şenay Gürler ve Levent Üzümcü gibi isimlerin paylaştığı Avrupa Yakası dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Yönetmenliğini Hakan Algül ve Jale Atabey'in üstlendiği dizide hayat verdiği 'Selin' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Evrim Akın, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle izleyiciyi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Evrim Akın, son haliyle görenleri şaşırttı.

Şimdilerde 43 yaşında olan Evrim Akın, Arnavut bir baba ve Kürt bir annenin kızı olarak Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Evrim Akın, Konak Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a taşınan Evrim Akın, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

1998 yılında yer aldığı İmparator dizisiyle ekran macerasına adım atan Evrim Akın; Avrupa Yakası, Bez Bebek, Alemin Kralı gibi yapımlarda rol aldı.

En son Güldür Güldür programıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Evrim Akın, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Sosyal medyada epey aktif olan Evrim Akın, alışılmışın dışına çıkarak saçlarını siyaha boyattı.

Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Evrim Akın, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Evrim Akın'ın pozlarına ''Ne kadar yaşlanmış'' ve ''Çocukluk aşkımdın, çok değişmişsin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanımda olduğun her güne minnettarımYanımda olduğun her güne minnettarım
Bikinisi küçük geldi! Göğüs dekoltesi olayBikinisi küçük geldi! Göğüs dekoltesi olay
Zehir zemberek sözler! ''Emek hırsızı!''Zehir zemberek sözler! ''Emek hırsızı!''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni dönem! 31 Mart'ta başlayacak

Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni dönem! 31 Mart'ta başlayacak

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Çok konuşulacak ittifak açıklaması! "20 senenin günahına..."

Çok konuşulacak ittifak açıklaması! "20 senenin günahına..."

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Para transferinde FAST limiti yükseltildi

Para transferinde FAST limiti yükseltildi

İlginizi Çekebilir

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.