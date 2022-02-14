Avrupa Yakası'nın sosyetik Selin'i Evrim Akın son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle izleyiciyi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Evrim Akın, son haliyle görenleri şaşırttı.

Şimdilerde 43 yaşında olan Evrim Akın, Arnavut bir baba ve Kürt bir annenin kızı olarak Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Evrim Akın, Konak Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a taşınan Evrim Akın, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

1998 yılında yer aldığı İmparator dizisiyle ekran macerasına adım atan Evrim Akın; Avrupa Yakası, Bez Bebek, Alemin Kralı gibi yapımlarda rol aldı.

En son Güldür Güldür programıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Evrim Akın, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Sosyal medyada epey aktif olan Evrim Akın, alışılmışın dışına çıkarak saçlarını siyaha boyattı.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Evrim Akın, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor.

Evrim Akın'ın pozlarına ''Ne kadar yaşlanmış'' ve ''Çocukluk aşkımdın, çok değişmişsin'' gibi yorumlar yapılıyor.



