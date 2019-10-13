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Avrupa Yakası’nın en büyük çocuk maratonu Başakşehir’de gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Avrupa Yakası’nın en büyük çocuk maratonu Başakşehir’de gerçekleştirildi.

Avrupa Yakası’nın en büyük çocuk maratonu Başakşehir’de gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklar çeşitli kategorilerde kıyasıya yarıştı. Binlerce çocuk ailesi ile birlikte hem güzel havanın tadını çıkardı hem de koştu.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Başakşehir Çocuk Maratonu’nda binlerce Başakşehirli çocuk bir araya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar çeşitli kategorilerde kıyasıya yarıştı. Yarışı bitiren tüm çocuklara madalya verildi. Etkinlikte, binlerce çocuk ailesi ile birlikte hem güzel havanın tadını çıkardı, hem de doyasıya eğlendi.
Sporun her yaş için önemine değinen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün çocuklarımızla birlikte maraton koşusu yapacağız. Çok kalabalık ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Çok eğlenceli, neşeli, mutlu bir program oldu. Çocuklarımızın spor alışkınlığı edinmesi için amaçladığımız bir program sağlıklı nesiller istiyoruz. Sportif gençler istiyoruz. Biz öncülük etmeye çalışıyoruz. Devamını da hem onlardan hem ailelerinden bekliyoruz. Başakşehir bunun için mükemmel bir şehir dev parklarımız var. Dev koşu alanlarımız var. Parklar ve stadın içerisinde her daim hem çocukları hem büyüklerimizi sporla buluşturuyoruz ve davet ediyoruz” diye konuştu.

“Koştuk oyun parkına gittik, şut çekip zıpladık”
Etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyen 13 yaşındaki İbrahim Gündüz, “Çok güzeldi ama birinci turdan sonra tıkandık. Belediye başkanımız Yasin Kartoğlu’ya çok teşekkür ederiz. Koştuk oyun parkına gittik, şut çekip zıpladık” dedi.

“İlk başlarda beni zorladı ama buda biraz yavaşlayıp sonradan hızlanmam içindi”
Maratonun çok iyi geçtiğini belirten Medine Merda Çeşme, “Aslında başlarda kötü gidiyordu ama ben atletizmciyim. Yarışmalarda sınıfta birinci okulda üçüncü oldum. Daha önceden tecrübem vardı. Onun için ilk başlarda beni zorladı ama buda biraz yavaşlayıp sonradan hızlanmam içindi. Beni buraya öğretmenim yönlendirdi onun için geldim eğlendim güzel geçti” ifadelerini kullandı.

“Çok beğendim, çok güzeldi”
Başakşehir Belediyesinin bu tarz etkinliklerini çok sevdiğini ifade eden Ayşenur Aydın, “Çok beğendim, çok güzeldi. Başakşehir’in böyle etkinlik yapmasını çok seviyorum. Bu etkinlikleri düzenleyenlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklar güzel bir gün geçirsin önemli olan bu”
Maraton koşusuna ailesi ile birlikte katılan Yasir Tapar, “Güzel geçiyor. Böyle güzel bir hava da güzel bir organizasyon Başakşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Bizde sporcu bir aileyiz inşallah çocuklarlarda güzel bir gün geçirsin önemli olan bu güzel havayı değerlendirmek” dedi.

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