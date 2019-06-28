Avrupa Yanıyor

Avrupa, Kuzey Afrika ve Sahra çölünden yükselen sıcaklıkla kavruluyor. Aşırı sıcaklar, Avrupa’da pek çok kentte rekor kırdı. Fransa’da güney illerinde sıcaklık Haziran ayında ilk kez 45 dereceyi geçerek, tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan’da da aşırı sıcaklar can aldı.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen Fransa’nın güney kentlerinde ülke tarihinde ilk kez sıcaklık Ağustos 2003’teki aşırı sıcakları da aşarak, 45 dereceye ulaştı. Ülkede 95 ilin 76’sında turuncu alarma, Garde, Herault, Vaucluse kentleriyle Lyon bölgesinde ise en yüksek seviye olan kırmızı alarma geçildi. Bu kentlerde sıcaklık derecesi, ülke tarihinde daha önce görülmeyen bir hızla yükselerek öğleden sonra 15.00 sularında 44,8’e kadar ulaştı.

Fransa’da 4 bini aşkın okul tatil edildi, dışarıdaki festival, konser gibi etkinlikler de iptal edildi. Özellikle güney kentleri başta olmak üzere, her kentte yerel yönetimlerde kriz masası kuruldu. Hastanelerde acil servislerde hasta ağırlama kapasitesi artırıldı.