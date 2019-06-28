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Avrupa Yanıyor

28.06.2019 23:11 | Son Güncelleme

Avrupa, Kuzey Afrika ve Sahra çölünden yükselen sıcaklıkla kavruluyor. Aşırı sıcaklar, Avrupa’da pek çok kentte rekor kırdı. Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan’da aşırı sıcaklar can aldı

Avrupa Yanıyor

Avrupa, Kuzey Afrika ve Sahra çölünden yükselen sıcaklıkla kavruluyor. Aşırı sıcaklar, Avrupa’da pek çok kentte rekor kırdı. Fransa’da güney illerinde sıcaklık Haziran ayında ilk kez 45 dereceyi geçerek, tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan’da da aşırı sıcaklar can aldı.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen Fransa’nın güney kentlerinde ülke tarihinde ilk kez sıcaklık Ağustos 2003’teki aşırı sıcakları da aşarak, 45 dereceye ulaştı. Ülkede 95 ilin 76’sında turuncu alarma, Garde, Herault, Vaucluse kentleriyle Lyon bölgesinde ise en yüksek seviye olan kırmızı alarma geçildi. Bu kentlerde sıcaklık derecesi, ülke tarihinde daha önce görülmeyen bir hızla yükselerek öğleden sonra 15.00 sularında 44,8’e kadar ulaştı.

Fransa’da 4 bini aşkın okul tatil edildi, dışarıdaki festival, konser gibi etkinlikler de iptal edildi. Özellikle güney kentleri başta olmak üzere, her kentte yerel yönetimlerde kriz masası kuruldu. Hastanelerde acil servislerde hasta ağırlama kapasitesi artırıldı.

Daha önce, 2003’te yaşanan aşırı sıcaklarda binlerce yaşlı yurttaşın yaşamını yitirmesi nedeniyle valilikler, yaşlı yakınlarından ailelerini kontrol etmelerini istedi. Sağlık yetkilileri ise, çocuklarını okula göndermemeleri ve sportif faaliyetlere girişmeme çağrısında bulundu.

Ülkede, hafta başından bu yana aşırı sıcaklardan bunalarak nehre atlayan dört çocuk yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı dört çocuğun, “hidroküsyon” yani sıcak bünyeyle soğuk sulara atlama sonucu gerçekleşen şok sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, yurttaşlardan izinli alanlarda yüzmelerini istedi. Paris’te itfaiye musluğunu açan bir çocuk, tazyikli suyun şiddetiyle kalp krizi geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı da 225 ilde yerel yönetimlerin okulları kapatma kararı aldığını, 4 bin okulun kapandığını bildirdi. Bakanlık, geçtiğimiz hafta ertelenen ortaokul bitirme sınavlarını ise yeniden erteledi.

Halkın aşırı sıcaklar karşısında klima cihazlarına yüklenmesi nedeniyle de elektrik kullanımı iki katına çıktı. Bazı illerde aşırı yüklenme nedeniyle elektrikler kesildi. Marsilya ve Lyon kentlerinde de trafiğe araç çıkışı şarta bağlandı, tren ve uçak seferlerinin ertelenmesi çağrısı yapıldı.

Başbakan Edouard Philippe, hafta başından bu yana devam eden boğulma vakalarına dikkat çekerek, “Her gün bir kişinin boğulduğu haberini alıyoruz. Herkese sorumlu davranmaya çağırıyorum” dedi. Ulaştırma Bakanı bu hafta sonu yola çıkacak olan kişilerin, imkan varsa yolculuklarını ertelemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Christophe Castaner de, “Bu sıcakların artık olağanüstü olmayacağını, olağanüstü bir kriz yönetmediklerini belirterek, bundan sonra halkın bu sıcaklarla yaşamaya alışması, buna göre yaşam biçimini değiştirmesi gerektiğini” dile getirdi.

Avrupa’da da kritik sıcaklar

Sahra Çölü’nden yükselen sıcak hava dalgasının etkisinde kalan tek Avrupa ülkesi Fransa değil. Almanya, İspanya, Doğu Avrupa ülkeleri ve Yunanistan başta olmak üzere tüm Avrupalılar alışılmadık biçimde, erken gelen sıcaklarla baş etmeye çalışıyor. İspanya, Avusturya, İtalya ve Yunanistan’da 35 ve 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar can almaya başladı. İtalya’da 3, İspanya’da 2, Fransa’da ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya’da 50 kentten 33’ünde yüksek alarma geçildi. Endülüs bölgesinde sıcaklar nedeniyle havuza atlayan 17 yaşında bir genç yaşamını yitirdi. Katalonya bölgesinde sıcaklar nedeniyle başlayan bir yangın 6 bin 500 hektarlık alanı yok etti. İtfaiye yetkilileri benzer hızda yayılan bir yangının en son 20 yıl önce görüldüğünü dile getiriyor.

Almanya, Polonya, Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde de sıcaklık seviyesi benzer rekorlar kırdı. Geçtiğimiz yıl 100 kişinin yaşamını yitirdiği Mati yangınının ardından Yunanistan’da tüm birimlerde en üst düzey alarm seviyesine geçildi.

Italya’nın başkenti Roma’da 38 dereceye yükselen sıcaklar nedeniyle, onbinlerce turist zor koşullarda kenti ziyaret etmeye çalıştı. Belediye, kentte su dağıttı, ilk yardım önlemlerini artırdı. Kentte bu sıcaklık seviyesinin en son 10 yıl önce görüldüğü bildirildi.

Budapeşte’de ise sıcaklık 33 dereceye yükselerek rekor kırsa da, Avrupa’nın diğer ülkelerine oranla etkisi daha yumuşak hissedildi.

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