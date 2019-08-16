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Avrupa Yardım Gemisinin Kurtardığı Göçmenleri Ağırlayacak

16.08.2019 21:20 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği üyesi 6 ülke, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarına gelen İspanyol yardım gemisi Open Arms’ın Akdeniz'den kurtardığı 147 göçmeni, aralarında bölüşerek ağırlayacaklarını duyurdu. İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini göçmenlere kapılarını açmayacaklarını söyledi

Avrupa Yardım Gemisinin Kurtardığı Göçmenleri Ağırlayacak

Avrupa Birliği üyesi 6 ülke, İtalya'da yeni bir krize yol açan İspanyol yardım gemisi Open Arms’ın, Akdeniz'den kurtardığı 147 göçmeni aralarında bölüşerek ağırlayacaklarını duyurdu.

Open Arms'ın hafta başında Libya açıklarında kurtardığı 147 göçmenin durumu, AB’de tansiyonu yeniden yükseltti. İtalya'nın Lampedusa açıklarına gelen gemi, İtalyan hükümeti tarafından bloke edildi.

Krizin çözümü için Avrupa Komisyonu başkanlığında toplanan AB'li temsilciler, Perşembe akşamı yapılan müzakerenin ardından, geminin Libya açıklarında kurtardığı 147 göçmeni paylaşarak ağırlama konusunda anlaştı.

İspanya devreye girdi

Gün içinde Open Arms gemisiyle Avrupa kapılarına gelen göçmenlerin bir bölümünü alabileceğini duyuran İspanya hükümeti, "diğer ülkeler de bu yükü paylaşırsa" buna hazır olduklarını açıkladı. Paris'in de devreye girmesiyle, Brüksel'de Avrupa Komisyonu nezdinde yapılan toplantıda kriz aşıldı.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin duyurduğu uzlaşmaya göre Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Romanya ve Lüksemburg, göçmenleri alacak. İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini göçmenlere kapılarını açmayacaklarını söylerken Başbakan Guiseppe Conte,"Bir kez daha AB'li dostlarımız yardım eli uzattı" diyerek uzlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İtalya'da koalisyon krizi

Aşırı sağcı lider Matteo Salvini'nin koalisyonu dağıtan erken seçim çağrısının ardından ülkeye tek bir göçmen sokmayacağını söylemesi ve bu çerçevede bir genelge yayınlaması siyasi krizi derinleştirdi. Son derece güç bir ortamda çözüm bekleyen Open Arms gemisinin İtalya'dan giriş izni istemesi ve Salvini'nin buna direnmesi AB içinde büyük gerginliğe yol açtı.

Salvini'nin genelgesine karşı dava açan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, uluslararası deniz hukukunu gerekçe göstererek, geminin İtalya'ya girişine izin verilmesini istedi. İtalyan mahkemesi, "olağanüstü ciddi bir durum yaşanmasını" göz önünde bulundurularak geminin Lampedusa'ya girmesini geçen Çarşamba onayladı.

İçişleri Bakanı Salvini bu kararı sert eleştirererek, "Hiçbir zaman insan tüccarlarının suç ortağı olmayacağım" dedi. Ardından alt mahkemenin kararını Danıştay'a götüreceğini açıkladı. Ancak hükümet ortağı popüler Beş Yıldız Hareketi'ne mensup Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, "Sağlam hukuki kurallara dayanarak vicdanımla bu karara katılmıyorum" diyerek Danıştay'a gitme önerisini imzalamadı. Salvini ise, "Bu sözde insani denilen tavırlar yüzünden İtalya göçmen kampına döndü yanıtını verdi.

Sorun şimdilik çözüldü ama...

Brüksel yönetimi, Open Arms'daki insani dramın yanı sıra, İtalya'daki siyasi krizin daha da derinleşmemesi için hızla toplanarak, Madrid ve Paris'in öncülüğünde bir çözüm aramaya başladı. Zira Brüksel'de pek çok AB üyesi ülke temsilcisi, göçmen karşıtı, aşırı sağ Ligue partisi ve lideri Matteo Salvini'nin tek başına iktidara gelebilme ihtimalinden dolayı büyük endişe duyuyor.

AB Komisyonu'nun İtalya'ya tek bir göçmen vermeden vardığı uzlaşma, sorunu şimdilik çözdü. Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar MSF örgütü ile SOS Méditerranee'ye ait 'Ocean Viking' adlı gemi, Libya açıklarında kurtardığı 350 göçmen ile yanaşacak liman arıyor.

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