 Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye Kredi Sınırlamasını Sürdürecek 

Reuters haber ajansına konuşan bir Avrupa Yatırım Bankası sözcüsü, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu’nun politikalarıyla paralel hareket edeceklerini açıkladı ve “Eğer Avrupa Birliği seviyesinde bir yön değişikliği olmazsa, Türkiye’ye kredi verme konusunda son birkaç yıldır olduğu gibi çok seçici davranacağız. En azından öngörülebilir bir süre için” dedi.

Türkiye’ye kredi temin eden kurumun bu adımı, Türkiye’nin Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında sürdürdüğü sondaj faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği’nce yürürlüğe koyulması beklenen yaptırımlar arasında.

AB dün de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘yasadışı’ sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanacak isim listesi oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Kıbrıs Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmalarındaki son durum konusunda bilgilendirdi. Konuyla ilgili çalışma gruplarına, bu yasadışı faaliyetlere dahil olan kişilere ve kuruluşlara yönelik gerekli yaptırımlar için isim listesini tamamlamalarını sorma konusunda anlaştık” demişti.