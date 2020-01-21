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  4.  Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye Kredi Sınırlamasını Sürdürecek 

 Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye Kredi Sınırlamasını Sürdürecek 

21.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık kolu Avrupa Yatırım Bankası’nın bu yıl da Türkiye’ye verdiği kredilere ağır sınırlamaları sürdürmesi bekleniyor. Gerekçe, Ankara’nın Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle AB ile ters düşmesi.

 Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye Kredi Sınırlamasını Sürdürecek 

Reuters haber ajansına konuşan bir Avrupa Yatırım Bankası sözcüsü, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu’nun politikalarıyla paralel hareket edeceklerini açıkladı ve “Eğer Avrupa Birliği seviyesinde bir yön değişikliği olmazsa, Türkiye’ye kredi verme konusunda son birkaç yıldır olduğu gibi çok seçici davranacağız. En azından öngörülebilir bir süre için” dedi.

Türkiye’ye kredi temin eden kurumun bu adımı, Türkiye’nin Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında sürdürdüğü sondaj faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği’nce yürürlüğe koyulması beklenen yaptırımlar arasında.

AB dün de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘yasadışı’ sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanacak isim listesi oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Kıbrıs Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmalarındaki son durum konusunda bilgilendirdi. Konuyla ilgili çalışma gruplarına, bu yasadışı faaliyetlere dahil olan kişilere ve kuruluşlara yönelik gerekli yaptırımlar için isim listesini tamamlamalarını sorma konusunda anlaştık” demişti.

Avrupa Yatırım Bankası geçen Temmuz ayında Avrupa Konseyi’nden gelen öneriler doğrultusunda Türkiye’ye yönelik kısıtlayıcı önlemler alarak, Türkiye’den gelen yeni kredi başvurularını 2019 sonuna kadar değerlendirmeye almayacağını açıklamıştı.

Bu karar, AB’nin 15 Temmuz’da, Türkiye’nin Kıbrıs kıyıları açıklarında petrol ve doğalgaz arayışını uyarılara rağmen sürdürmesi nedeniyle bir dizi siyasi ve mali yaptırım kararı almasını izlemişti.

Türkiye’nin en büyük mali kaynaklarından olan banka, ülkeye bugüne kadar 19 milyar Euro kredi verdi. Banka, Türk hükümetiyle bağlantılı her türlü şirket ve projeye kredi vermeyi durdurdu. Ancak özel sektörün bir bölümüne kapıyı açık tuttu. Bankanın internet sitesi geçen Temmuz’dan bu yana Türkiye’ye sadece bir krediyi onayladı.

Avrupa Yatırım Bankası 2009 ile 2016 yılları arasında neredeyse her yıl Türkiye’ye 2 milyar Euro üzerinde kredi verdi. 2019’da bu kredi sadece 117 milyon Euro ile sınırlı kaldı.

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