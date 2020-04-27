Avrupa Yeniden Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyor

Dünyada Corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 200 bini aşsa da Avrupa'da virüsün hızı pek çok ülkede kesilmeye başladı. Uzun süre Corona virüsünün merkez üssü olan Avrupa ülkeleri, virüsün ulaştığı en üst nokta aşıldıktan ve rakamlar gerilemeye başladıktan sonra, yavaş yavaş sokağa çıkmak için hazırlıklara hız verdi. İspanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere virüsün en çok vurduğu Avrupa ülkeleri, ikinci bir dalga yaşanması korkusuyla, "temkinli ve aşamalı" sokağa çıkma planlarını açıklamaya başladı. Avrupa hükümetleri, bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunana kadar halkı temkinli bir planla sokağa çıkarmaya hazırlıyor. Virüsle yaşamaya alışması gereken Avrupa ülkeleri sıkı önlemlerle sokağa çıkılacak yeni bir yaşam biçimine hazırlanıyor. Pazar günü, virüsün en çok vurduğu 4 Avrupa ülkesi İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'deki ölüm rakamlarında gözle görülür bir gerileme tespit edildi. Hastanelerde yaşanan ölümler, İspanya'da 288, İtalya'da 260, Fransa'da 242 ve İngiltere'de 413 olarak açıklandı. Bu rakamlar, virüsün tırmanışa geçtiği Mart ayı sonundan bu yana açıklanan en düşük seviyede. Bu durumdan umutlanan Avrupa hükümetleri, birbiri ardında sokağa çıkma planlarını uygulamaya koyuyor.

Avrupa'da hangi ülke nasıl sokağa çıkıyor? Avusturya: Pandemiyle mücadelede sıkı kuralları Avrupa'da ilk terk eden ülke Avusturya oldu. Hükümetin talebi üzerine 15 Mart'ta evlere kapanan halk, virüsün yayılma hızı sınırlanıp, ölü sayısı 491, vaka sayısı da 15 bine ulaştığında, 14 Nisan'da yeniden aşamalı bir planla sokağa çıkmaya başladı. İlk aşamada 400 metrekareden daha küçük iş yerleri açıldı. Ardından park ve bahçeler geldi, 1 Mayıs'tan itibaren de alışveriş merkezleri açılacak. Hotel, bar ve restoranların durumuysa 15 Mayıs'tan sonra kararlaştırılacak. Özellikle toplu taşıma araçları başta olmak üzere, kamusal alanda maske takmak zorunlu. Almanya: Pandemiyi kontrol altına aldığını açıklayan ilk büyük Avrupa ülkesi Almanya oldu. Virüsle en etkili mücadeleyi vererek AB içindeki liderliğini de güçlendiren Almanya'da, Corona virüsü salgınına yakalananların sayısındaki azalma geride kalan hafta sonunda da sürdü. Almanya'da yeni vaka sayısı 155 bin 193, ölü sayısıysa 5 bin 750’yi buldu. Almanlar, 20 Nisan'dan bu yana, 16 bölgede farklı uygulanmak üzere, aşamalı olarak sokağa çıkmaya başladı.

Önce gıda marketleri, ardından kütüphaneler, araba satış ve tamir merkezleri ve mağazaları aşamalı olarak açan Almanya'da, bu Pazartesi gününden itibaren eğitim de kısmen başladı. Ancak kreşler kapalı kalmaya devam ediyor. Ülkede, mağazalar 1 Mayıs'tan itibaren, kuaförler 4 Mayıs'tan itibaren açılacak. Almanya'da, kamusal alanlarda, özellikle toplu taşıma araçlarıyla alışveriş mekanlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Spor salonları, gösteri mekanları, en az 31 Ağustos'a kadar kapalı tutulacak. Danimarka'da normale dönüş stratejisi, komşularıyla karşılaştırıldığında farklılıklar içeriyor. Yaklaşık 1 ay süren sokağa çıkma yasağının ardından, kreş, ana okulu ve ilkokullar 15 Nisan'dan itibaren açıldı. Ortaokul ve lise öğrencileriyse 10 Mayıs'tan itibaren okullarına dönebilecekler. Ülkede, 20 Nisan'dan beri kuaför salonları, sürücü kursları, güzellik salonları, hatta dövme salonları da çalışıyor. Ancak bar, restoran ve alışveriş merkezleri kapalı kalmaya devam ediyor, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasak.

İtalya "virüsle yaşama" aşamasına geçti İtalya: Pandeminin en çok vurduğu, Corona virüsünün Avrupa'daki ilk merkez üssü olan İtalya'da 50 gün süren mücadelenin ardından, Başbakan Giuseppe Conte, pandemiyle mücadelede 2'nci aşamaya geçtiklerini duyurdu. Pazar akşamı konuşan Başbakan, ölü sayısı 26 bine yükselen ülkede, ilk şokun atlatılması ve hastanelerdeki yığılmanın engellenmesinin ardından, yavaş yavaş hayatın normale dönmesini hedeflediklerini dile getirdi. Bu aşamayı "virüsle yaşama aşaması" diye adlandıran Conte, virüsün bulaşmasını maksimum tedbirlerle engelleyerek, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden başlaması yolunda adım atacaklarını söyledi. Conte, Rakamların yeniden yükselişe geçme ihtimalinin halen bulunduğunu ve çok yakından izlemeye devam edeceklerini, durumun kontrolden çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Conte'nin açıkladığı plana göre, 4 Mayıs'a kadar ülkedeki tüm eczaneler, ameliyat maskesi olarak adlandırılan ve kullananı değil karşısındakileri koruyan maskeleri 50 kuruştan satacak. Ülke için stratejik öneme sahip olan mobilya ve inşaat sektörleri Pazartesi'nden itibaren açıldı. Diğer sektörler ise "İkinci aşamanın" başlayacağı 4 Mayıs'tan itibaren açılacak. İki hafta sonra, yani 18 Mayıs'tan itibaren, kütüphaneler, müzeler, sergi salonları açılacak. En son aşamadaysa, 1 Haziran'dan itibaren, bar ve restorantlarla virüsün yayılması açısından "riskli meslekler" olarak tanımlanan kuaför, berber ve estetik salonları çalışmaya başlayacak. Okullarsa Eylül ayına kadar kapalı kalacak.

Ayrıca 4 Mayıs'tan itibaren İtalyanlar, parklara çıkmaya, koşmaya spor yapmaya da başlayabilecek, ailelerini ziyaret edebilecekler. Ancak bölgeler arası yolculuklara, sadece doktor, sağlık görevlisi gibi hayati meslekler için izin verilecek. İsviçre: Sokağa çıkma planını bu hafta uygulamaya koyan ülkelerden birisi olan İsviçre'de fizik tedavi merkezleri, masaj salonları, doktorlar, çiçekçiler bariyer kurallarına bağlı kalmak koşuluyla bu Pazartesi gününden itibaren açıldı. Fransa ve İspanya normale dönüş planlarını Salı açıklıyor Fransa: Virüsten en çok etkilenen "büyükler klübünde" yer alan Fransa'da 11 Mayıs'ta yeniden sokağa çıkılacak. Başbakan Edouard Philippe ülkede, nasıl bir plan öngördüklerini Salı günü Fransız Meclisi'nden açıklayacak. Hükümetin normale dönüş planında, bar, restoran, acil olmayan sektörler ve dini kurumların kapalı kalması, aşamalı olarak okulların ve acil sektörlerin açılması öngörülüyor. Bilim Konseyi'nin, okulların Eylül ayına kadar kapalı kalmasını önermesine rağmen, hükümet okulları aşamalı olarak açmakta ısrarlı. Ancak okullarda ve toplu taşıma araçlarında maske zorunlu tutulacak mı? Herkese yetecek kadar maske ve test var mı? Hükümet bu soruların yanıtına henüz açıklık getirmiş değil. Veliler, bunlar sağlanmazsa çocuklarını okula göndermeme eğiliminde olduklarını dile getiriyor.