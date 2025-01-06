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Avrupa'yı kasıp kavuran virüs Türkiye kapılarına dayandı: Ölümcül grip salgınına dikkat!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.01.2025 09:15
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Yeni yılda uluslararası seyahatte artış yaşanmasının hemen ardından Avrupa genelinde hızla yayılan virüs Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Fransa ve İspanya'daki hastaneler influenza B vakalarında başvuruların arttığını bildirirken Fransız bir doktor, "Bu kadar büyük bir salgın görmeyeli uzun zaman oldu" diyerek herkesi uyardı. Vaka sayısının bir hayli yüksek olduğu Romanya'da durumu ağır olan 4 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Avrupa'yı kasıp kavuran virüs Türkiye kapılarına dayandı: Ölümcül grip salgınına dikkat!

Yılbaşı tatil sezonunun ardından grip vakaları hızla artmaya devam ederken, Avrupa'daki hastaneler zorlu bir dönemle karşı karşıya. Her yaştan insanı etkisi altına alan gripten en çok 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü kişiler etkileniyor. Ancak yaşlı hastalar ciddi solunum komplikasyonları açısından daha yüksek risk altında. Artan hasta sayısıyla başa çıkabilmek için birçok hastane acil servislerdeki yükü hafifletmek amacıyla geçici birimler kurdu.

DOKTORLAR UYARDI

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Fransa'dan Dr. Jean-Luc Leymarie, "Bu kadar büyük bir salgın görmeyeli uzun zaman oldu" diyerek endişesini dile getirdi. Dr. Olivier Lucidarme ise, "Ne yazık ki ağır vakaların büyük çoğunluğu aşılanmamış kişilerden oluşuyor" diyerek grip aşılarının kritik rolüne dikkat çekti.

HASTANELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

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İspanya'da da Katalonya ve Valensiya gibi bölgeler şimdiden grip vakalarının akınına uğramış durumda. Hastaneler, bu sezon baskın türün influenza B olması nedeniyle önümüzdeki hafta beklenen zirveye hazırlanıyor. Sağlık çalışanları hazırlıklı olunması çağrısında bulunuyor.

MACARİSTAN'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

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Macaristan'da grip vakalarında görülen artış sonucu daha sıkı sağlık önlemleri alınmaya başlandı. Budapeşte'de bazı kliniklerde maske takma zorunluluğu getirildi ve virüsün yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olmak için ziyaretçi yasağı kararı alındı.

ROMANYA'DA BU VİRÜSTEN ÖLÜMLER GERÇEKLEŞTİ

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Romanya'da geçen hafta, bir önceki haftanın neredeyse iki katı olan 4.100'den fazla vaka kaydedildi. 4 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Bükreş ve Cluj ve Brasov dahil olmak üzere diğer bazı bölgeler en yüksek vaka sayılarını açıkladı.

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Sağlık yetkilileri, okulların yeniden açılmasıyla birlikte vakaların daha da artacağı uyarısında bulunurken, en etkili korunma yöntemi olarak aşılanmayı öneriyor.

Anahtar Kelimeler:
influenza virüs
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