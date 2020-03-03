HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı? İşte çarpıcı sonuç

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı? İşte çarpıcı sonuç

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs binlerce ölümle dünyayı kasıp kavururken, uzmanlar virüsten korunmanın en basit ve etkili yöntemininin hijyen olduğunu belirtiyor. Özellikle el yıkama alışkanlıklarının virüsü engelleme de önemli olduğu vurgulanırken, 2015 yılında yapılan araştırma ise çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Avrupa'da el yıkama alışkanlığı yüzde 50 seviyesindeyken, Türkiye ise el temizliğine önem veren ülkeler arasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı? İşte çarpıcı sonuç

Dünyaya korku salan koronavirüs Avrupa'da da etkisini göstermeye başladı. Başta italya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi salgın nedeniyle kayıplar verirken, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan ve İsviçre'deki vakaların neredeyse tümünün koronavirüsün Avrupa'daki başkenti İtalya'yı ziyaret etmiş olması dikkat çekiyor. Uzmanlar, virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğunu ve en basit ve etkili tedbirin ise elleri yıkamak olduğunu vurguluyor. Avrupa Koronavirüs'le en büyük savaşlarından birini verirken data gazeteciğinin ulaştığı sonuç ise çok çarpıcı.

AVRUPA TEMİZLİKTE SINIFTA KALDI

2015 yılında yapılan bir anketse bu soruya verilerle cevap vermiş görünüyor.Statista'nın araştırmasına göre Avrupa'nın bir çok kentinde tuvalet çıkışlarında insanların ellerini yıkamadığını görmek oldukça mümkün.

EN AZ HOLLANDALILAR VE İTALYANLAR EL YIKIYOR

Ankete göre tuvaletten sonra en az ellerini yıkayanlar Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.

4111

TÜRKİYE HİJYENDE İKİNCİ SIRADA

Tuvaletten sonra ellerini yıkama alışkanlığının en yoğun görüldüğü ülke ise yüzde 96 oranla Bosna Hersek.

El yıkama alışkanlığının en yaygın görüldüğü ikince ülke ise yüzde 94 oranla Türkiye.

Yine Statista'nın Coronovirüs'ün Avrupa'daki ilerleyişine baktığımızda hijyen alışkanlıklarıyla koronavirüs yayılması arasında bir paralellik de açıkça görülebiliyor.

koronavirüs


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Şili'de sokaklar karıştı!Şili'de sokaklar karıştı!
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs tuvalet el yıkama alışkanlık Avrupa

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüste çarpıcı rakamlar! En çok onlarda görülüyormuş

Koronavirüste çarpıcı rakamlar! En çok onlarda görülüyormuş

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

Diğer Haberler
Kolon kanseri nedenleri arasında batı tarzı diyet de yer alıyor!

Batı tarzı diyet kolon kanserini tetikliyor!

Öksürük neden olur? Öksürük hangi hastalıkların belirtisi?

Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin!

Panik atak neden olur? Kahve içenler dikkat

Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...

Yüz dolgusu nerelere uygulanır? Dolgu nerede yaptırılmalı?

Yüz dolgusu hangi bölgelere uygulanır?

Antisosyal davranış bozukluğu gösterenlerin beyinleri küçük mü?

Antisosyal davranış bozukluğu gösterenlerin beyinleri...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan o vatandaşlara çağrı: Kalabalık içine çıkmasınlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.