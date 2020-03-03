Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı? İşte çarpıcı sonuç

Dünyaya korku salan koronavirüs Avrupa'da da etkisini göstermeye başladı. Başta italya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi salgın nedeniyle kayıplar verirken, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan ve İsviçre'deki vakaların neredeyse tümünün koronavirüsün Avrupa'daki başkenti İtalya'yı ziyaret etmiş olması dikkat çekiyor. Uzmanlar, virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğunu ve en basit ve etkili tedbirin ise elleri yıkamak olduğunu vurguluyor. Avrupa Koronavirüs'le en büyük savaşlarından birini verirken data gazeteciğinin ulaştığı sonuç ise çok çarpıcı.

AVRUPA TEMİZLİKTE SINIFTA KALDI



2015 yılında yapılan bir anketse bu soruya verilerle cevap vermiş görünüyor.Statista'nın araştırmasına göre Avrupa'nın bir çok kentinde tuvalet çıkışlarında insanların ellerini yıkamadığını görmek oldukça mümkün.

EN AZ HOLLANDALILAR VE İTALYANLAR EL YIKIYOR



Ankete göre tuvaletten sonra en az ellerini yıkayanlar Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.