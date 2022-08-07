Avrupa'yı tedirgin eden gelişme! Zaporijya Nükleer Santraline saldırı: Çernobil'de olduğu gibi bir ekip göndermeliyiz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede 6 aylık sürenin dolmasına az bir süre kalırken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Zaporijya kentindeki nükleer santralin bir saldırı sonucu hasar gördüğü belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, reaktörlerde herhangi bir hasarın oluşmadığını ifade ederek "Acilen tüm tarafları, altı reaktörü bulunan bu önemli nükleer tesisin çevresinde azami itidal göstermeye şiddetle çağrıda bulunuyorum" dedi.

"SANTRALİN BAŞKA YERLERİNDE HASAR VAR"

IAEA Genel Direktörü Grossi, söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresinde ciddi bir nükleer felaket tehdidi oluşturduğunun altını çizerek, “IAEA, bu ciddi durum hakkında bilgilendirildi. Ukrayna'ya göre reaktörlere herhangi bir hasar gelmedi ve radyolojik salınım olmadı. Ancak, santralin başka yerlerinde hasar var. Zaporijya nükleer santralinin emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atan askeri harekat kesinlikle kabul edilemez ve ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Tesise yönlendirilen herhangi bir askeri ateş gücü, potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak durumlara yol açabilir ve bu ateşle oynamak anlamına gelir. Acilen tüm tarafları, altı reaktörü bulunan bu önemli nükleer tesisin çevresinde azami itidal göstermeye şiddetle çağrıda bulunuyorum” dedi.

“ÇERNOBİL’DE OLDUĞU GİBİ EKİP GÖNDERMELİYİZ”

Grossi, IAEA’nın bölgeye bir ekip göndermesi gerektiğini belirterek, “IAEA ekibi, yılın başlarında Çernobil ve Güney Ukrayna'ya yaptığı gibi Zaporijya’ya da gitmeli. Bir emniyet ve koruma misyonunu bir araya getirebilir, ihtiyaç duyulan yardımı ve tarafsız değerlendirmeyi sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

