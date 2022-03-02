Avrupa Zelenski’yi Ayakta Alkışladı

Dünya Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını endişeyle izlerken Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Avrupa Birliği’ne canlı yayında dokunaklı bir konuşma yaptı.

Avrupa Parlamentosu’na video konferans yoluyla bağlanan Zelenski’nin Harkov’daki özgürlük meydanındaki belediye binasının bombalanmasını anlatırken konuşmasını İngilizce’ye çeviren kişinin duygusallaşarak işine ağlamaklı bir tonda devam ettiği duyuldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, salonda destek için ülkesinin bayrağının renkleriyle giyinen Avrupalı temsilcilere “Bizimle olduğunuzu kanıtlayın” çağrısı yaptı.

Zelenski saldırılarda 16 Ukraynalı çocuğun öldürüldüğünü belirterek Putin’i savaş suçlusu ilan etti.

Konuşmayı dinleyen salon Zelenski’yi ayakta alkışladı.

Rusya, işgal harekatıyla ilgili sık sık yöneltilen savaş suçu iddialarını reddediyor ama Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu iddialar ve olası ihlallerin araştırılacağını açıkladı.

İngiltere Ukrayna’dan 200 Bin Sığınmacıya Kapı Araladı

Birleşmiş Milletler’in paylaştığı verilere göre 600 bini aşkın Ukraynalı komşu ülkelere sığındı.

Destek için Doğu Avrupa’ya giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson Varşova’da yaptığı konuşmada, İngiltere’nin aile birleşimi göçmenlik düzenlemesinden söz etti ve İngiltere’de yaşayan Ukraynalılara müjde verdi.

Planlanan yeni düzenlemeye göre halen İngiltere’de yaşayan Ukraynalılar, yanlarına savaş mağduru yakınlarını alabilecek. Başbakan, İngiltere’nin bu şekilde kabul edebileceği sığınmacı sayısının 200 binden fazla olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Johnson akrabası olmayan Ukraynalıların da İngiltere’deki vatandaşlar ya da şirketlerce desteklenerek ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini söyledi.

Johnson’ın kürsüdeki zor anları

Kürsüdeki konuşması sırasında soru sormak için söz alan Daria Kaleinuk adlı aktivist, Johnson’a ekonomik yaptırımların Ukrayna’da savaşın ortasında kalan yakınları ve meslektaşları için, hiç işe yaramadığından yakınırken ağlamaya başladı.

Batının, ülke üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturması konusunda Ukrayna’ya yardım etmesi gerektiğini söylediği dokunaklı konuşmayı Johnson sessizce dinledi.

Aktivist, İngiltere Başbakanı’na “Ukrayna halkı ateş altındayken siz hala sabrın erdemlerinden bahsediyorsunuz” dedi.

Daria Kalaniuk ayrıca Başbakan’ın neden destek için Ukrayna’ya değil de Polonya’ya geldiğini sorguladı. “Çünkü korkuyorsunuz” şeklinde devam ettiği konuşmasında Ukrayna’da tehlike altındaki vatandaşlarını anarak, 3. Dünya Savaşı çıkmasından korktuğu için NATO’nun da olan biteni izlemesinden yakındı.

Kaleniuk, ekonomik yaptırım uygulanan kişilerden örneğin, Putin’in çocuklarının Hollanda’da, Almanya’da konaklarında oturduğunu, Londra’daki Chelsea takımının Patronu Abramoviç’in ise hiç de yaptırım uygulanmış gibi durmadığından şikayet etti.

