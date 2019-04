“Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı?” raflarda

Hintli yazar Prasannan Parthasarathi’nin ‘Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı?’ adlı kitabı İş Bankası Kültür Yayınları arasında yerini aldı.

Boston Üniversitesinde Profesörlük yapan Yazar Prasannan Parthasarathi’nin 18. yüzyılın sonundan itibaren endüstrileşen Avrupa ile bu yola girmeyen Asya arasındaki meşhur ‘ekonomik ayrışma’ meselesine verdiği şaşırtıcı cevaplarla çokça konuşulmuş olan ‘Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı?’ adlı kitabı İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Hintli yazar Parthasarathi kitabında 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa ile Asya arasındaki benzerliklerin sanıldığından çok daha fazla olduğunu, farklılıkların ise genellikle düşünüldüğünden daha az önem arz ettiğini ileri sürüyor. Avrupa’nın Asya’ya kıyasla daha üstün bir akılcılığa ve bilime, daha ideal piyasalara ve kurumlara sahip olduğu için zenginleştiği ile ilgili harcıalem görüşlerin gerçekten uzak olduğunu Hindistan, Japonya, Çin ve Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili pek çok ve çeşitli belgelere dayanarak gösteriyor.

Küresel ekonomi tarihine dair yeni yorumlarıyla Avrupa merkezci bir tarih okumasının altını oyan bir yaklaşım ortaya koyması dolayısıyla kitap tarih, ekonomi ve siyaset bilimi gibi farklı disiplinlere meraklı okurların ilgisini çekecek.

Yazar Hakkında:

Prasannan Parthasarathi, Boston College Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Diğer yapıtları arasında, The Transition to a Colonial Economy: Weavers, Merchants and Kings in South India, 1720-1800 (Cambridge, 2001); Spining World: A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850, yer almaktadır.