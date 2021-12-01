Avrupa “Zorunlu Aşıyı" Tartışıyor

Dünya genelinde Corona virüsünün Delta varyantının neden olduğu 5'inci dalgayla salgının yeniden canlanmasından sonra, şimdi de Güney Afrika kökenli Omicron varyantının yayılmaya başlaması, Covid-19'a karşı "zorunlu aşı" fikrini yeniden tartışmaya açtı. Avrupa Birliği içinde Avusturya'nın ilk adımı atmasının ardından Almanya da "Covid 19 aşısını zorunlu hale getirmeye" hazırlanıyor. Seçim ortamına giren Fransa ise "şimdilik" önlemleri güçlendirme yöntemini seçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Artık tartışmanın zamanı geldi" diyerek, zorunlu aşıya yeşil ışık yaktı.

Avrupa'da hastanelerde aşı olmayan hastaların yığılması ve pandeminin yeniden hız kazanması karşısında, bugüne kadar "kırmızı çizgi" olarak tanımlanan zorunlu aşı fikrini uygulayan ilk ülke Avusturya oldu. Avusturya hükümeti, 1 Şubat’tan itibaren, Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesi kararı aldı.

Uzun süre bu fikre karşı çıkan Almanya'da da, seçimlerin ardından aşının zorunlu hale gelmesi tartışmaları büyüdü. Almanya'nın müstakbel Başbakanı Olaf Scholz, hastaneye yatanların çoğunlukla aşı olmayan kişiler olması nedeniyle, “aşının zorunlu olmasından yana olduğunu" açıkladı. Scholz, bu teklifin yıl sonundan önce parlamento tarafından kabul edilmesini, 1 Şubat ya da 1 Mart'tan itibaren de uygulamaya girmesini istiyor. Olaf Scholz, halen çok sayıda kişinin aşı olmadığını belirterek, bu tarihten önce de Alman halkını olabildiğince yoğun bir şekilde aşı olmaya davet ediyor.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "AB'nin zorunlu aşıyı tartışmasından yanayım. Ancak bu karar üye devletlere ait. Şimdilik birlik üyesi bir tek devlet bu kararı aldı" dedi.

Çocuk aşılarının satışı 13 Aralık'ta

Von der Leyen, virüsün çocuklar aracılığıyla yayılmasının engellenmesi için gündemde olan "5-11 yaş arası çocuklara aşı yapılması" hakkında da, "Pfizer-BioNTech ile konuştum ve iyi bir haberim var. Firma, çocuklar için Covid aşısı üretimine hız kazandıracağını söyledi" dedi. Von der Leyen, Pfizer-BioNTech aşısının çocuk versiyonunun üretiminin artacağını ve dozların AB'de 13 Aralık'ta satışa sunulacağını açıkladı.

Ancak Avrupa Sağlık Yüksek Otoritesi, aşının başlangıçta, yalnızca ciddi bir hastalığa yakalanma riski bulunan çocuklara uygulanmasını istedi. AB dışında, ABD, Kanada ve İsrail gibi pek çok ülke çocuklara aşı yapılmasını onayladı.

Önlemler sertleşiyor

Aşıyı zorunlu hale getirme konusunda uzlaşıya varamayan Fransa, Belçika, Lüksemburg gibi ülkeler ise, mevcut önlemleri arttırma yöntemini seçti. Elysee Sarayı'nda güvenlik konseyi ve ardından bakanlar kurulunu toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim öncesinde "zorunlu aşı" kararı almak yerine, sağlık protokolunun güçlendirilerek önlemlerin arttırılması yönünde karar aldı.

Buna göre, vaka sayıları günde 50 bini geçen Fransa'da Noel pazarları, açık pazar yerleri gibi yoğun katılımın olduğu açık hava mekanlarında da maske zorunlu hale geliyor. Fransa, AB dışından gelen tüm yolcular için de aşı sertifikasının yanı sıra "negatif testi" zorunlu hale getireceğini açıkladı. Hükümet, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 9 ülkeye uygulanan uçuş yasağını da Cumartesi gününe kadar uzattı.

Fransa'da, aşırı sağdan Sosyalist Parti'ye kadar pek çok parti içinden, aşının zorunlu hale gelmesi gerektiği görüşleri yükselmeye başladı. Hükümeti destekleyen merkez sağ parti MODEM lideri François Bayrou, "Artık aşının zorunlu hale gelmesi konusu tartışmayı hak ediyor. Fransa'da doğan her çocuğa zorunlu olarak 11 aşı yapılıyor. Aşı, hastalığın ciddi boyutlara ulaşmasını engelliyor" dedi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransa'da 13 Covid vakasının "Omicron varyantı olduğundan şüphe ettiklerini" açıkladı. Veran, zorunlu aşı uygulamasının ise henüz gündemlerinde olmadığını belirtti.

Tedbirleri sertleştiren bir başka AB üyesi ülke de Lüksemburg oldu. Hükümet bütün şirketlerde aşı sertifikasını zorunlu hale getirdi. Ocak ayından itibaren, hiçbir restoran, bar ya da işyerine aşı olmadan gidilemeyecek.

Avrupa'da halkın önemli bir bölümü iki doz aşı olsa da, hala aşı olmaya direnen milyonlarca AB vatandaşı bulunuyor. Malta'da halkın yüzde 83,7’si, İspanya'da yüzde 80,4’ü, Belçika'nın yüzde 74,7’si, Danimarka'da yüzde 76,6’sı, İrlanda'da yüzde 76,1’i, İtalya'da yüzde 73'ü, Norveç'te yüzde 70'i, Fransa'da yüzde 69,6'sı, İngiltere'de yüzde 69,9'u, İsveç'te yüzde 69.1'i, Almanya'da ise yüzde 67,9'u ikinci doz aşılarını oldu.

