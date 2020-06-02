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Avrupa'da 16 Şehirden Türkiye'ye Uçuşlar 18 Haziran'da Başlıyor

02.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. Türk Hava Yolları 18 Haziran tarihinden itibaren Avrupa’daki 16 şehirden direkt uçuşlara başlanacağını açıkladı

Avrupa'da 16 Şehirden Türkiye'ye Uçuşlar 18 Haziran'da Başlıyor

Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. Dün, Türkiye’de iç hat uçak seferlerinin başlamasının ardından bugün de Türk Hava Yolları, 18 Haziran tarihinden itibaren Avrupa’daki 16 şehirden direkt uçuşlara başlanacağını açıkladı.

Aralarında Basel ve Frankfurt gibi şehirlerin bulunduğu Avrupa şehirlerinden büyük şehirler başta olmak üzere Anadolu’nun 14 farklı noktasına uçuşlara başlanacak.

Uçuşların 18 Haziran tarihinden itibaren başlayacağını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Öte yandan Türk Hava Yolları, 4 Haziran’dan itibaren ülke içerisindeki uçuş noktasını da 34’e çıkaracak. 1 Haziran’da sadece Ankara, İzmir, Trabzon İstanbul ve Antalya şehirleri arasında sefer yapılmaya başlanmıştı.

4 Haziran’dan itibaren uçulmaya başlanacak noktalar arasında tatil bölgeleri Bodrum ve Dalaman havalimanları da yer alıyor.

Dünya genelinde halen pek çok ülke Corona virüsü salgını nedeniyle uluslararası uçuşlara izin vermiyor.

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