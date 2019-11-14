Avrupa'da 36 göçmen kaçakçısı yakalandı

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Almanya ve Romanya güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da düzensiz göçü koordine eden ve 580 mülteciyi kamyon kasasında Avrupa'ya taşıyan 36 kişilik organize suç çetesinin yakalandığı duyuruldu.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıl süren ve Avusturya, Macaristan ile İngiltere'nin de desteğiyle yürütülen operasyon, Alman polisinin İran, Irak ve Suriyeli göçmenlerin tır kasalarında Çekya ve Macaristan'ı geçerek Almanya'ya ulaştıklarını tespit etmesiyle başladı.

Şebeke göçmenleri gayriinsani şartlarda Romanya'nın Timişoara kentinden batı Avrupa ülkelerine taşıyarak 2 milyon avrodan fazla gelir elde etti.

Şebekenin ele başı olan 3 kişi ayrı ayrı Almanya, Yunanistan ve İngiltere'de yakalanırken; Çekya ve Almanya'da gözaltına alınan 4 şoför hapse atıldı.

Europol, özellikle Balkan ülkeleri üzerinden Batı Avrupa ülkelerine yapılan düzensiz göçleri önlemek ve suç örgütlerini yakalamak için 2018'de "Ortak Soruşturma Birimi"ni kurmuştu.

