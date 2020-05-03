Avrupa'da 4 Mayıs Sevinci

Corona virüsünün sert etkilediği Avrupa kıtası, iki aydır devam eden kapanma sürecinin ardından 4 Mayıs'tan itibaren yeniden sokağa çıkıyor. Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümü 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, eve kapanma koşullarını yumuşatarak aşamalı olarak dışarıya çıkmaya başlıyor. Dünyada virüsün vurduğu 5'inci ülke olan Fransa, 11 Mayıs'ta sokağa geri dönmeyi planlıyor. Ancak, virüsün Avrupa'daki ilk merkezi İtalya, İspanya, Almanya, Belçika'nın da aralarında olduğu pek çok Avrupa ülkesi, 4 Mayıs'ta hayatın normale dönmesi için önemli açılım yapıyor. Haftalardır kapalı kalan okullar, ibadet mekanları, restoranlar, kuaför salonları ve alışveriş merkezleri açılıyor. Özetle, haftalardır çok sıkı kurallar altında evlerine kapanan Avrupalılar, Pazartesi gününden itibaren "temkinli ama kararlı" bir sokağa dönüş planına başlıyor. İtalya: Virüsün Avrupa’da ilk ve en sert vurduğu Avrupa ülkesi İtalya'da, sokağa çıkma yasağı da diğer ülkelerden önce uygulamaya kondu. Çok sıkı kurallar altında 9 Mart'tan bu yana evlerine kapanan ve virüse 29 bin kurban veren İtalyanlar, 4 Mayıs'tan itibaren nihayet ailelerini ziyaret edebilecekler, çok geniş sayıda olmamak şartıyla aileleriyle bir araya gelebilecekler. Ülkede, park ve bahçeler, sosyal mesafe kurallarını uygulamak koşuluyla halka açılacak. Seyahat özgürlüğü oturulan il ile sınırlı kalacak, sadece iş ve sağlık gerekçesiyle komşu illere gidişe izin verilecek.

AB içinde, zaten yüksek miktardaki borçları nedeniyle, krizden ekonomisi en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ekonomik hayat da 4 Mayıs'tan itibaren hızla normale dönecek. İnşaat, otomobil ve lüks sektörlerde 27 Nisan'da başlayan "temkinli normale dönüş", diğer sektörlere de yayılacak. Pazartesi gününden itibaren, imalat ve inşaat sektörleri ile bu sektörlerin toptan ticareti tekrar açılacak. Küçük alışveriş mekanları, müze, kültürel mekanlar ve kütüphaneler 18 Mayıs'tan itibaren açılabilecek. Restorant ve barlar, 1 Haziran'a kadar evlere servis yapabilecekler, 1 Haziran'dan itibaren ise tümüyle açılacak. Güzellik salonları ve kuaförler de 1 Haziran'da açılacak. Okullar ise Eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek. İspanya: Corona virüsü nedeniyle en çok can kaybı gerçeklenen ülkelerden İspanya'da, 47 milyon kişi Mart ayı ortasından bu yana evlerine kapandı. Geçtiğimiz hafta sonu küçük çocuklar ilk kez velilelerinin eşliğinde 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkabilmişti. Bu pazar 14 yaşın üzerindeki gençlerin de sert önlemleri uygulamak şartıyla sokakta gezmesine ve spor yapabilmelerine izin verildi. Pazartesi gününden itibaren ise, kuaför salonları gibi küçük işyerleri, randevu koşuluyla teker teker müşteri kabul edebilecek. Bar ve lokantalar evlere paket satış yapabilecek. Balear ve Kanarya adaları gibi turistik adalarda, mağazalar, bar, restorant, müze, otel, alışveriş mekanları sınırlı sayıda müşteri kabul etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla açılabilecek. Oteller de önlemleri katı bir şekilde uygulayarak açılabilecek. Sinema ve tiyatrolar 11 Mayıs'ta açılırken, okullar Eylül ayına kadar kapalı kalacak. Toplu taşım araçlarında maske takmak zorunlu olacak.

Almanya: Corona virüsü ile en etkili mücadeleyi sergileyen Almanya'da 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekare'den daha küçük dükkanlar açılmıştı. Ülkede 4 Mayıs'tan sonra, kuaför salonları, ibadet mekanları, müzeler, hayvanat bahçeleri ve tarihi mekanlar açılacak. Okullar da bu tarihten itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayacak. Kültürel mekanlar, barlar, oyun ve spor alanları, restorantlar evlere servis hariç, kapalı kalmaya devam edecek. Büyük toplantı ve mitingler 3 Ağustos'a kadar yasak kalacak. Maske takmak, aşamalı olarak toplu taşım araçları ile mağazalarda zorunlu olacak. Avusturya: Avrupa'nın ilk açılım başlatan ülkelerinden Avusturya'da, temel ihtiyaçlar dışında kalan maddeleri satan dükkanlar da açılmaya başladı. Yolculuk yasağı geçtiğimiz haftadan bu yana kaldırıldı. Toplantılara, sosyal mesafeye dikkat etmek ve maksimum 10 kişi olmak kaydıyla izin verildi. Bu hafta sonu, süpermarketler, kuaförler ve tenis golf gibi açık hava spor tesisleri yeniden açıldı. Lise son öğrencileri 4 Mayıs'tan itibaren okula dönecekler, ardından kademeli olarak diğer sınıflar başlayacak. Tıpkı pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi maske takmak, toplu taşım araçlarında ve mağazalarda zorunlu olacak.

Belçika: Avrupa'da, nüfusuna oranla ölü sayısı en yüksek olan ülkelerden Belçika'da, müşteri ile doğrudan temasta olmayan şirketler 4 Mayıs'tan itibaren açılacak. Ayrıca, ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu hale gelecek. Çoğu işletme, sosyal mesafeye saygı göstermeleri koşuluyla 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak. Bazı sınıflar 18 Mayıs'ta başlayacak ve her sınıfta en fazla 10 öğrenci olacak. Restoranların yeniden açılması ise en erken 8 Haziran'dan itibaren ve kademeli olarak başlayacak. Portekiz: Kitapçılar ve otomobil satıcıları 4 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak. Caddeye bakan 200 metrekare'ye kadar olan küçük dükkanlar da maske takmak şartıyla açılabilecek. Bireysel açık hava sporlarına izin verilecek, kuaförler ve güzellik salonları da randevu alarak çalışabilecek. Vergi daireleri gibi bazı kamu hizmetleri de sadece randevu alarak ve zorunlu maske takarak yerine getirilebilecek. Maske takma zorunluluğu toplu taşım araçları için de geçerli olacak. Liseler, müzeler, sanat galerileri, restoranlar ve kafeler 18 Mayıs'ta, tiyatrolar ve sinemalar 1 Haziran'da sosyal mesafe kuralları ile yeniden açılacak.