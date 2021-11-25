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Avrupa'da 5-11 yaş grubu için BioNTech aşısına onay

25.11.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 5-11 yaş grubu çocuklara BioNTech/ Pfizer aşısının uygulanmasını onayladı.

Avrupa'da 5-11 yaş grubu için BioNTech aşısına onay

Böylece ilaç otoritesi kıtadaki milyonlarca ilk öğretim çağındaki çocuğun aşılanmasının yolunu açtı.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni dalgalarla koronavirüs vaka sayıları artarken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 5-11 yaş grubunda olan çocuklara BioNTech/ Pfizer aşısının uygulanmasını onayladı. Onay ile beraber kıtadaki milyonlarca ilk öğretim çağında çocuğun aşı olması için yol açılmış oldu.

EMA, BioNTech/Pfizer'in geliştirdiği Comirnaty isimli aşının 10 mikrogramlık iki doz olarak kolun üst bölgesine uygulanmasını tavsiye etti. Yetişkinlere verilen doz 30 mikrogram seviyesinde.

EMA açıklamasında "Comirnaty’nin 5-11 yaş arası çocuklarda faydası risklerine daha ağır basıyor, özellikle de Covid-19'u ağır geçirme riski olanlarda" ifadeleri yer aldı.

Pfizer ve BioNTech aşılarının, yapılan klinik deneylere göre 5-11 yaş grubu çocuklarda 90,7 etkinlik gösterdiği bildiriliyor.

AB Komisyonu onaylayacak

EMA'nın aldığı kararın yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor, ancak daha önceki uygulamarın ışığında bu adımın bir formaliteden ibaret olduğu belirtiliyor. Almanya özelinde ise herhangi bir aşının uygulanabilmesi için, aşının ruhsat almasının yanı sıra, o aşının Almanya Daimi Aşı Komisyonu'nca (Stiko) uygun görülmesine de dikkat ediliyor.

EMA, BioNTech/Pfizer'in aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına da Mayıs ayında izin vermişti.

Avrupa ülkelerinin çocuklara aşıyı ne zaman uygulamaya başlayacağı henüz belli değil. Bu hafta Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn düşük dozlu çocuk aşılarının 20 Aralık'ta teslimatlarının başlayacağını açıklamıştı.

Reuters,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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