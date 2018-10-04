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Avrupa’da 8.4 milyon uçuş gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

AVRUPA Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) Ocak ve Eylül ayları arasında Avrupa genelinde toplam 8.4 milyon uçuşun gerçekleştiğini ve uçuş ağının yüzde 3.6 büyüdüğünü açıkladı.  Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, uçuş başına yaşanan gecikmelerde ortalama 2 dakikalık artış yaşandığı ve bunun AB’nin 2018 hedeflerinden dört kat fazla olduğu kaydedildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) AVRUPA Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) Ocak ve Eylül ayları arasında Avrupa genelinde toplam 8.4 milyon uçuşun gerçekleştiğini ve uçuş ağının yüzde 3.6 büyüdüğünü açıkladı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, uçuş başına yaşanan gecikmelerde ortalama 2 dakikalık artış yaşandığı ve bunun AB’nin 2018 hedeflerinden dört kat fazla olduğu kaydedildi. Her bir uçuştaki gecikmenin 19 dakikaya yükseldiği belirtilen raporda, havalimanı kapasite ve personel kaynaklı gecikmelerin yüzde 57.5 ile ilk sırada yer aldığı, meteorolojik koşulların yüzde 28 etkili olduğu, grevlerin ise yüzde 14 oranında gecikmelerin kaynağı olduğu ifade edildi.

Rapora göre Eylül ayında 1 milyon 31 bin uçuş ile uçak trafiği yüzde 2.6 artış gösterirken, bu uçuşların yüzde 15’inden fazlası gecikmeli gerçekleşti. Gecikmeli yapılan uçuşların ise yüzde 40’ını 15 dakikanın üzerindeki rötarlar oluşturdu. Uçuş başına gecikme süresinin 17 dakika olduğu Eylül ayında, gecikmelerin baş aktörü yüzde 72 ile havalimanı kapasite ve personel kaynaklı sorunlar olurken, yüzde 17’si meteorolojik şartlardan yüzde 11’de grevlerden kaynaklandı. Ocak- Eylül döneminde gerçekleştirilen uçuşlarda toplam 16.9 milyon dakika gecikme yaşanarak geçen seneye göre gecikmelerde yüzde 108’lik bir artış gözlendi. Ayrıca aynı dönemde Avrupa genelinde toplam 8.4 milyon uçuş gerçekleştirildi ve uçuş ağı yüzde 3.6 büyüdü. Bu yılın üçüncü çeyrek verileriyle birlikte yılbaşından bu yana Avrupa hava trafiğine günlük 1.079’dan fazla uçuş eklendi.

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