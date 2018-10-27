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'Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve İslamofobi' söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, 'Şehir Akademisi' tarafından düzenlenen 2018 Güz 5'inci Dönem konuğu 25.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, 'Şehir Akademisi' tarafından düzenlenen 2018 Güz 5'inci Dönem konuğu 25. ve 26. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara oldu. Boynukara, 'Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi ve İslamofobi' konulu söyleşi yaptı. Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 25. ve 26. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Boynukara, Toplumsal olaylarda tümünü komplo teorilileriyle izah etmek doğru değildir. Benim önemsediğim bir kriter fakat her olay her toplumsal olaylarda bir arka plan arayışını önemli olduğunu düşünüyorum. Bir arka plan olduğunu düşünüyorum. İslam'a Müslüman karşıtlı son zamanlarda bu kadar derin bir şekilde gündeme gelmesi sebepleri bu arka plan arayışında bunun içinde size bir kronoloji sunmak istiyorum buna bakarak bir yere gitmek istiyorum. Öncelikle küçük şirketler aile şirketleri kısa vadeli uzun vadeli planlar yapar 2 ay 3 aylık bir belediye 2 yıl 4 yıl çünkü seçim süreci içinde gelişen bir durum var fakat konu küresel politikaya geldiği zaman kısa vadeli planlamalar 10 yıl 15 yılla ifade edilir. Orta vade de bu daha uzun vade de 100 yıllık planlar var bunu dip not olarak bir kenara koyalım dedi. Konuşmaların ardından katılımcıların yönlendirdiği soruların cevaplanmasıyla program son buldu.

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