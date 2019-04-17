"Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi çok ciddi tehlike oluşturuyor"

ALİ KEMAL AKAN - Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa'da "aşırı sağın" giderek yükselmesine ilişkin, "Bu süreç aslında şu an itibarıyla Avrupa içinde çok ciddi bir tehlike, bunun da farkındalar. Bunun önüne geçmek için de tedbirler almaya çalışıyorlar ama maalesef kendi hareketleri neticesinde oluşan bu durumu kısa bir süre içerisinde telafi edebilecek, düzeltebilecek durumda olmadıkları da aşikar." dedi.
Karayel, AA muhabirinin, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde artan İslam düşmanlığı ve ırkçı söylemler üzerine yürütülen siyasi sürece ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa'da aşırı sağın ciddi bir yükselişte olduğunu söyledi.
Avrupa'daki aşırı sağın, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık ve göçmen karşıtlığı şeklinde kendisini gösterdiğini aktaran Karayel, AP seçimleri öncesinde aşırı sağın geldiği durumun net bir şekilde görülebileceğini ifade etti.
Karayel, "Avrupa Parlamentosu'na ve diğer AB kurumlarına daha fazla aşırı sağın temsilcisinin gireceğini herkes görebiliyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalmamız muhtemel." diye konuştu.
AB ülkelerinin iç siyasetinde, özellikle seçimleri kazanabilmek için siyasi liderlerin yabancı düşmanlığı üzerinden geliştirdiği söylemin "aşırı sağı" güçlendirdiğine dikkati çeken Karayel, bunun da AP seçimlerine mutlaka yansımasının olacağını söyledi.
KPK Eş Başkanı Karayel, aşırı sağın yükselişi çerçevesinde Avrupa'nın iç siyasetinde ve yabancılara karşı olan saldırılardaki artışta görülebileceğini ifade ederek, "Bu süreç aslında şu an itibarıyla Avrupa içinde çok ciddi bir tehlike, bunun da farkındalar. Bunun önüne geçmek için de tedbirler almaya çalışıyorlar ama maalesef kendi hareketleri neticesinde oluşan bu durumu kısa bir süre içerisinde telafi edebilecek, düzeltebilecek durumda olmadıkları da aşikar." değerlendirmesinde bulundu.
Birkaç gün önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aşırı sağcı bir siyasetçinin Kur'an-ı Kerim'e saldırdığını anımsatan Karayel, bu ve benzeri saldırıların yapılması, bunların kamuoyunda görünür hale gelmesi ve bunun üzerinden siyasete başlanmasının çok ciddi sıkıntı meydana getireceğini kaydetti.
Karayel, "Türkiye olarak birçok medeniyeti içinde barındırmış din, dil, ırk ve hiçbir farklılık gözetmeden barış içerisinde yaşayan bir millet olarak tecrübelerimizden, söylediklerimizden faydalanılmasının Avrupa açısından faydalı olacağı düşünüyoruz." dedi.
Türkiye düşmanlığının altında özelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığının da bulunduğuna işaret eden Karayel, Avrupa ülkelerindeki iç siyasette, "Erdoğan düşmanlığı"nın çok net görüldüğünü söyledi.
Karayel, "Demokrasi havariliği yapan, maalesef bütün darbelere de destek olan, darbecilerle kol kola gezen Avrupa liderlerinin, özellikle Türkiye'deki istikrarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı liderliği hazmedememesi, buna karşı da Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir düşmanlık üzerinden siyaset yaptıklarını görüyoruz. Bu da geniş anlamda kendi ülkelerinde yabancı düşmanlığını, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını tetikliyor." diye konuştu.