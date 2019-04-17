"Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi çok ciddi tehlike oluşturuyor"

ALİ KEMAL AKAN - Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa'da "aşırı sağın" giderek yükselmesine ilişkin, "Bu süreç aslında şu an itibarıyla Avrupa içinde çok ciddi bir tehlike, bunun da farkındalar. Bunun önüne geçmek için de tedbirler almaya çalışıyorlar ama maalesef kendi hareketleri neticesinde oluşan bu durumu kısa bir süre içerisinde telafi edebilecek, düzeltebilecek durumda olmadıkları da aşikar." dedi.

Karayel, AA muhabirinin, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde artan İslam düşmanlığı ve ırkçı söylemler üzerine yürütülen siyasi sürece ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa'da aşırı sağın ciddi bir yükselişte olduğunu söyledi.

Avrupa'daki aşırı sağın, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık ve göçmen karşıtlığı şeklinde kendisini gösterdiğini aktaran Karayel, AP seçimleri öncesinde aşırı sağın geldiği durumun net bir şekilde görülebileceğini ifade etti.

Karayel, "Avrupa Parlamentosu'na ve diğer AB kurumlarına daha fazla aşırı sağın temsilcisinin gireceğini herkes görebiliyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalmamız muhtemel." diye konuştu.