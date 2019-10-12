Avrupa'da Barış Pınarı Harekatı'nı Protesto Eylemleri

Türkiye'nin operasyonuna karşı sloganlar atan göstericiler, "Rojava=direniş", "Öcalan'a özgürlük"sloganları attı. Yapılan konuşmalarda SDG ve YPG'nin IŞİD'e karşı mücadelede 11 bin militanın öldüğü belirtilerek, YPG ile dayanışma çağrısı yapıldı.

Republique meydanında toplanan binlerce gösterici, ellerinde YPG ve PKK bayrakları ile Türkiye'nin operasyonunu protesto etti. Protesto eylemine, çok sayıda Kürt kökenli göstericinin yanı sıra Fransız sol partilerinin temsilcileri de destek verdi.

Eylem sırasında kasklı ve motosikletli bir kişinin Türk bayrağı ile Republique Meydanı'ndan geçmesi, bir anlık arbedeye yol açtı. Çok sayıda göstericinin motosikletin geçtiği yola yönelmesi üzerine yaşanan gerginlik, organizatörlerin kalabalığı yeniden eylem alanına yönlendirmesiyle son buldu. Eylem akşam saatlerinde olaysız son buldu.

Marsilya kentinde toplanan yaklaşık 5 bin kadar gösterici de, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunu protesto etti.

Almanya'da da protestolar

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı Almanya’nın bir çok kentinde de protesto edildi. Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Nürnberg, Bonn, Frankfurt, Stuttgart, Münih başta olmak üzere pek çok kentte yapılan eylemlere binlerce kişi katıldı.

PKK'ya yakın Kürt örgütlerle, aşırı solcu Alman grupların destek verdiği eylemlerde operasyonların sonlandırılması istendi, Almanya hükümetinden de harekata karşı açık tutum alması istendi.

Gösterilerin en kalabalığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln kentinde düzenlendi. Polis gösteriye 10 bin kişinin katıldığını açıkladı. Frankfurt’daki gösteriye 4, Berlin’dekine ise 3 bin kişinin iştirak ettiği haber verildi.