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Avrupa'da Barış Pınarı Harekatı'nı Protesto Eylemleri

12.10.2019 20:07 | Son Güncelleme

Avrupa'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonu protesto gösterileri düzenlendi. Fransa ve Almanya'nın farklı kentlerinde binlerce kişi, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunu protesto etti

Avrupa'da Barış Pınarı Harekatı'nı Protesto Eylemleri

Avrupa'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyonu protesto gösterileri düzenlendi. Fransa ve Almanya'nın farklı kentlerinde binlerce kişi sokağa çıkarak, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuna tepki gösterdi.

Fransa'da protestoların adresi başkent Paris ve Marsilya kentiydi.

Republique meydanında toplanan binlerce gösterici, ellerinde YPG ve PKK bayrakları ile Türkiye'nin operasyonunu protesto etti. Protesto eylemine, çok sayıda Kürt kökenli göstericinin yanı sıra Fransız sol partilerinin temsilcileri de destek verdi.

Radikal sol La France Insoumise (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Fabien Roussel, iktidar partisi LAREM'den Paris Belediye Başkan adayı, matematik şampiyonu Cedric Villani, Yeşiller Partisi'nden senatör Esther Benbassa, milletvekilleri ve parti yöneticileri protestoya katıldı.

Türkiye'nin operasyonuna karşı sloganlar atan göstericiler, "Rojava=direniş", "Öcalan'a özgürlük"sloganları attı. Yapılan konuşmalarda SDG ve YPG'nin IŞİD'e karşı mücadelede 11 bin militanın öldüğü belirtilerek, YPG ile dayanışma çağrısı yapıldı.

Eylem sırasında kasklı ve motosikletli bir kişinin Türk bayrağı ile Republique Meydanı'ndan geçmesi, bir anlık arbedeye yol açtı. Çok sayıda göstericinin motosikletin geçtiği yola yönelmesi üzerine yaşanan gerginlik, organizatörlerin kalabalığı yeniden eylem alanına yönlendirmesiyle son buldu. Eylem akşam saatlerinde olaysız son buldu.

Marsilya kentinde toplanan yaklaşık 5 bin kadar gösterici de, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunu protesto etti.

Almanya'da da protestolar

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı Almanya’nın bir çok kentinde de protesto edildi. Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Nürnberg, Bonn, Frankfurt, Stuttgart, Münih başta olmak üzere pek çok kentte yapılan eylemlere binlerce kişi katıldı.

PKK'ya yakın Kürt örgütlerle, aşırı solcu Alman grupların destek verdiği eylemlerde operasyonların sonlandırılması istendi, Almanya hükümetinden de harekata karşı açık tutum alması istendi.

Gösterilerin en kalabalığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln kentinde düzenlendi. Polis gösteriye 10 bin kişinin katıldığını açıkladı. Frankfurt’daki gösteriye 4, Berlin’dekine ise 3 bin kişinin iştirak ettiği haber verildi.

Yetkililer, gösterilerde olay çıkmadığını, ancak Köln’de PKK’nın yasaklı sembollerini taşıyan bazı posterlere el konulduğunu, Berlin’de de yüzlerini kar maskesiyle örten bazı göstericilerin yürüyüşten uzaklaştırıldığını duyurdu. Polis gösteriler öncesinde, Almanya'da terör örgütü kabul edilen PKK'nın sembollerinin ve Abdullah Öcalan posterlerinin taşınmasının yasak olduğu şeklinde uyarılarda bulundu.

Alman siyasetçiler, Suriye’deki operasyonun Almanya’da yaşayan Türk ve Kürt göçmenler arasında bir kutuplaşmaya yol açacağı endişesini dile getiriyor. Türkiye’nin 2018’in ilk aylarında Afrin’e düzenlediği harekat sırasında da, Almanya’da protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve protestocular arasında arbede yaşanmış, ayrıca o dönemde Türkler'e ait çok sayıda cami ve kuruluşlara yönelik saldırılar düzenlenmişti.

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