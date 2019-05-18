Hırvatistan'ın AB üyelik sürecine değinen Merkel, ülkenin, Almanya'nın desteklediği istikamette seyrettiğini vurgulayarak, "AB üyeliğinin, Hırvatistan'ın refah seviyesini artırmasını ve insanların daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını istiyoruz. Avrupa'da barışın, güvenliğin ve özgürlüğün kalıcı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Merkel, Almanya'da yaşayan yaklaşık 370 bin Hırvat vatandaşın, Hırvatistan ile Almanya arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Batı Balkan ülkelerinin, Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini anımsatarak, "Bu noktada başarılı adımlarımız oldu. Bilhassa Makedonya'nın isim sorununun halledilmesi hususunda. Ancak üyelik için gerekli koşulların yerine getirilmesi gerektiği göz ardı edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Başbakan Plenkovic de ülkesinin en önemli hedeflerinden birinin Schengen üyeliği olduğunu anımsatarak, Hırvat polisinin, komşu ülkelerle iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Hırvatistan'ın dış sınırlarında 6 bin 500 polisin görev yaptığını aktaran Plenkovic, "Attığımız her adım, yasa dışı göçü engellemek içindir. Ülkemize girişlerin, AB ülkelerinde istikrarsızlığa neden olan insan kaçakçılarının değil, yetkili mercilerin gözetimi altında yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Plenkovic, Almanya'nın, 5,3 milyar avroluk ticaret hacmi ile Hırvatistan'ın en önemli ticari ortağı olduğunun altını çizdi.