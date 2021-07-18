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Avrupa’da Bilanço Yükseliyor

18.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıtanın batısında yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 180’i aştı. Almanya Başbakan Angele Merkel selin vurduğu bölgelerden Schuld’da incelemelerde bulundu

Avrupa’da Bilanço Yükseliyor

Kıtanın batısında yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 180’i aştı.

Arama-kurtarma ekipleri suların çekilmesiyle çabalarını yoğunlaştırırken, oluşan enkaz yığınlarından daha fazla cansız beden çıkartılıyor.

Almanya’da can kayıpları 4’ü itfaiye görevlisi toplamda 156’ya yükselirken, Belçika’da 27 kişi yaşamını yitirdi.

Başbakan Angele Merkel selin vurduğu bölgelerden Schuld’da incelemelerde bulundu. Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı bölgede incelemelerde bulunmuş ve bölgeye uzun dönemli destek gerektiğini kaydetmişti.

Maliye Bakanı Olaf Scholz, selden etkilenen bölgelere yardım için acil 300 milyon euroya gerek olduğunu belirtti. Scholz, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Çarşamba günkü kabine toplantısında bu talebini ileteceğini kaydetti.

Almanya, Belçika ve Hollanda’yı etkileyen yoğun yağışlar sona ererken, Avrupa’nın batısı ve orta kesimlerinin bazı bölgelerinde yine yağışlar etkili oldu. Alman-Çek sınırında yağışlar sele neden oldu.

Almanya ve Avusturya’nın güneydoğu bölgeleri de yoğun yağışlardan etkilendi.

Almanya’nın Berchtesgaden bölgesinde Ache Nehri taştı, bir kişi hayatını kaybetti.

Avusturya’nın Hallein kasabası yakınlarında ve Kufstein kasabasında yağışlar sele neden oldu. Yetkililer can kaybı olmadığını açıkladı.

Bilim dünyası yağışlarda kesin olarak iklim değişikliğinin etkili olup olmadığından emin olmadıklarını belirtseler de, iklim değişikliğinin dünya genelinde havadaki aşırılıklarda etkisi olduğunu kaydediyor.

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