Avrupa'da Bir ilk: Fransız Politikacı Barselona'ya Talip

Fransız sosyalistlerinin ünlü ismi, eski Başbakan Manuel Valls, bağımsızlık talebiyle tüm Avrupa'yı sarsan İspanya'nın ikinci büyük kenti Barselona'dan Belediye Başkanı adayı olacağını resmen açıkladı. Valls, bu hafta Essonne bölgesi milletvekilliğinden de istifa ederek Barselona'da yeni bir maceraya başlayacak. Valls'in bu seçimi, kimileri tarafından "intihar", kimileri tarafında da "cesur bir adım" olarak nitelendirildi. Barselona doğumlu Valls'in kararı her iki yakada da büyük tartışma başlattı. Ayrılık tartışmalarıyla bölünen Barselona'da Modern Kültür Merkezi'nde kararını duyuran Valls, İspanya'da Mayıs 2019'da yapılacak yerel seçimlerde iddialı olduğunu söyledi. Fransız sosyalistleri içinde 30 yılı aşkın süredir yer alan ve Başbakanlığa kadar yükselen 56 yaşındaki Valls,adaylık açıklamasını Katalanca ve Fransızca yaptı. Valls, "Sizi buraya, uzun süredir düşünerek aldığım bir kararı açıklamak üzere davet ettim. Barselona'nın yeni belediye başkanı olmak istiyorum" dedi. Valls, seçim sonuçları ne olursa olsun Fransa'daki tüm politik çalışmalarına son vererek Barselona'ya yerleşeceğini ve burada yaşamına devam edeceğini belirtti.

"Bu bir kopuş değil Avrupa yolculuğunun devamı" Konuşmasında Fransızları da unutmayan Valls, "Fransa'yı seviyorum. O ülke, 20 yaşındaki bir Barselonalı gence, belediye başkanı, milletvekili, bakan ve başbakan olma şansını yaşattı. Barselona'ya gelmek bir kopuş değil, aynı yolun ve yolculuğun, yani Avrupa yolculuğunun devamı" dedi. Valls'in vatandaşlık aldığı ülkede başbakanlığa kadar yükseldikten sonra, seçildiği kentten 1000 km uzaklıktaki doğduğu kente giderek aday olması, her iki ülkenin yanısıra, Avrupa genelinde tartışma yarattı. Böyle bir örnek Avrupa'da ilk kez yaşanıyor. Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için 2017'de ön seçimleri kaybettikten sonra Fransız politikasından uzaklaşan Valls'in muhalifleri, "uluslararası paraşüt, Fransa'ya ihanet" eleştirisi getirirken, arkadaşları, "yeni bir mücadele, yeni bir hayat" diyerek Valls'e bu zor yolculuğunda şans diledi. İntihar mı, yeni model mi? Peki Valls intihar mı ediyor? Yoksa şansı yüksek olduğu için mi böyle bir kumar oynamaya karar verdi? Eski Başbakan'ın bu girişimine en ağır yorum eski Savunma Bakanı Herve Morin'dan geldi. Morin, haber kanalı BFM TV'de, "Valls arkadaşım, kendisini severim. Ama bu bir intihar. Umarım başarılı olur" dedi.

Barselona'da da, Paris gibi iki farklı yorum var. Katalonya'nın sürgündeki lideri Carles Puigdemont, "Avrupa halkının demokratik haklarını kullanmasına karşı değilim. Herkes aday olabilir. Ama Manuel Valls Barselona'yı bilmez. Fransa'yı bilir. Ve O'nun hakkında bilgi sahibi olmak için Fransızları dinlemek yeter" diyerek, ayrılık yanlılarına ilk işareti verdi. Kazanma planı ne? RFI Radyosu'na konuşan Barselona Otonom Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Gabriel Colome, Valls'in, Barselona'da şansı olduğunu savunuyor. Prof. Colome, "Evet şansı var. Çok iyi bir sonuç elde etme şansı var. Başkan olma şansı da var. Ama yerel seçimlerde nisbi sistem var. Yani yerel Meclis başkanı seçiyor. Sonuçlara bakmak lazım. Macron En Marche tecrübesindeki gibi pek çok eğilimi birleştiren bir yapı oluşturmak istiyor. Aday olduğu partinin desteğini alacak, ancak diğer eğilimlerden yapı ve kişilerin de desteğini almaya çalışacak" dedi. Katalanlar ne diyor? Anketler Valls'i destekleyen liberal parti Cuidadanos'un yüzde 25 civarında oy alacağını gösteriyor. Ve Valls zorlu bir kumar oynadığının farkında. Ama tek turlu olarak yapılacak seçimlerde, ayrılık yanlısı olmayan tüm kesimleri bir çatı altında toplayarak seçimleri almaya çalışacak.