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Avrupa'da bir ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısı erkekleri geçti

26.09.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'da dün düzenlenen seçimlerde parlamentodaki 63 sandalyeden 33'ünü kadın adaylar kazandı. Dünyada cinsiyet eşitliği konusunda 12 yıldır dünya lideri konumundaki İzlanda, tarihte çoğunluğu kadınların oluşturduğu ilk Avrupa ülkesi oldu.

Avrupa'da bir ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısı erkekleri geçti

İzlanda, parlamentosunda kadın milletvekillerinin sayısının erkek milletvekillerinden fazla olduğu ilk Avrupa ülkesi olarak tarihe geçiyor.

Ülkede dün düzenlenen parlamento seçimlerinde, kadın milletvekillerinin sayısı erkek milletvekillerinin sayısını aştı.

İzlanda parlamentosunda 63 sandalyeden 33'ünü kadın adaylar kazandı.

Bu da parlamentonun yüzde 52'sinin kadınlardan oluşması anlamına geliyor.

Avrupa'da %50 sınırı ilk kez aşıldı

Ülkede 2017 yılında yapılan seçimlerle karşılaştırıldığında kadın milletvekilleri 9 sandalye daha kazanarak siyasetteki varlığını güçlendirmiş oldu.

Avrupa'da daha önce hiçbir ülkede parlamentoya seçilen kadın milletvekillerinin sayısı yüzde 50 sınırını aşamamıştı.

Parlamentolar Arası Birlik adlı uluslararası kuruluşun verilerine göre İsveç yüzde 47 ile bu sınıra en çok yaklaşan Avrupa ülkesi olmuştu.

İzlanda başka ülkelerden farklı olarak parlamentosunda kadınlara özel bir kota uygulamıyor.

Ancak bazı siyasi partilerde kadın adayların belli bir sayının üzerinde olması isteniyor.

12 yıldır kadın-erkek eşitliğinde 'dünya lideri'

İzlanda, kadın-erkek eşitliği konusunda önde gelen ülkelerden biri.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Mart ayında yayımladığı bir rapora göre ülke, dünyada kadın ve erkek eşitliği konusunda 12 yıldır dünya sıralamasında lider konumda.

Cinsiyet eşitliği sadece siyaset değil başka alanlardaki uygulamalarda da kendisini gösteriyor.

Mesela erkek ve kadınlara eşit maaş verilmesini şart koşan ilk yasa 1961'de kabul edildi.

Avrupa tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı da yine İzlanda'dan çıktı. Vigdís Finnbogadóttir 1980 yılında İzlanda cumhurbaşkanı seçildi.

Türkiye 192 ülke arasında 117'inci

İzlanda dışında dünyada parlamento ve meclislerin yarısı ya da daha fazlasını kadın milletvekillerinin oluşturduğu ülkelerin sayısı, yalnızca 5.

Sıralamada birinci gelen Ruanda'da, meclisin alt kanadını oluşturan milletvekillerinin yüzde 61,3'ü kadın.

Onu yüzde 53,4 ile Küba, yüzde 50,6 ile Nikaragua, devamında da yüzde 50 ile Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.

Türkiye, Parlamentolar Arası Birlik'in geçen yıl yayımlanan verilerine göre dünyadaki 192 ülke içinde 117'nci, 37 Avrupa ülkesi içinde de sondan 3. sırada.

İngiltere'de ise Avam Kamarası'nın yalnızca yüzde 27,6'sını kadınlar temsil ediyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki kadınların oranı sadece yüzde 27,6.

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