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"Avrupa'da bir sonraki kriz emlak piyasasından kaynaklanabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası Denetleme Kurulu Başkanı Daniele Nouy: - "Bir sonraki ekonomik krize ne sebep olabilir? Bilmiyorum ama emlak piyasasından kaynaklanabileceğinden şüpheleniyorum"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetleme Kurulu Başkanı Daniele Nouy, Avrupa'da bir sonraki ekonomik krizin emlak piyasasında yaşanabileceğini söyledi.

Nouy, Letonya haber ajansı LETA’ya verdiği röportajda, yeni bir ekonomik krizin olacağının kesin olduğunu belirterek, söz konusu krizin ne zaman ya da neden ortaya çıkacağını bilmediklerini kaydetti.

“Bir sonraki ekonomik krize ne sebep olabilir? Bilmiyorum ama emlak piyasasından kaynaklanabileceğinden şüpheleniyorum.” yorumunu yapan Nouy, Avrupa'daki bankaların yeni krize 10 yıl öncesine göre daha iyi ve hazır olduklarının altını çizdi.

Avrupa’da faiz oranlarının çok düşük seyretmesi ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle büyük şehirlerde emlak fiyatları yüksek seviyelere çıkmış durumda.

Almanya’nın başkenti Berlin’in bazı semtlerinde 2008’de metrekaresi 500 avro olan arsaların fiyatı bu yıl 5 bin avronun üzerine çıktı. Aynı şehirde kira fiyatları da son 10 yılda yüzde 75’ten fazla arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa eknomik kriz emlak piyasası Merkez Bankası (ECB) Denetleme Kurulu Başkanı Daniele Nouy

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