Avrupa’da, camilerdeki güvenlik önlemleri artırılıyor

Yeni Zelanda‘da gerçekleşen terör saldırısından sonra Avrupa’nın çeşitli kentlerinde camilere yönelik güvenlik önlemleri artırılmaya başlandı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırının ardından Paris, Amsterdam, Rotterdam ve Londra’da camilerin güvenliği için alınan önlemler arttırıldı. Dünya liderlerinden yaşanan terör saldırısını kınama mesajları gelmeye devam ederken bazı ülkelerin çeşitli kentlerinde atılan somut adımlar dikkat çekti.

“Fransa’da camilerin etrafında polis olacak”

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkelerden Fransa’nın İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Christchurch kasabasında meydan gelen iki camiye yönelik silahlı saldırının ardından tüm ülke genelindeki camileri güvenlik tedbiri aldık. Camilerin etrafında polis veya askeri devriyeler olacak” ifadelerini kullandı.

“Londra Christchurch halkıyla birlikte”

Önlemlerin alındığı ülkelerden İngiltere’nin Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, “İngiltere’nin başkenti Londra’da polis camilerin etrafında devriyeleri artırdı. Bu sabah Yeni Zelanda’dan gelen yürekten yıkıcı haberle, masum insanların inançlarından dolayı öldürüldüğünü öğrendik. Londra, bu korkunç terör saldırısının ışığında Christchurch halkıyla birlikte.” dedi.