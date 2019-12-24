Avrupa'da çocuk sığınmacı açmazı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB üyelerine çağrıda bulunarak, Yunanistan'da kapasitesinin çok üstünde dolu olan sığınmacı kamplarında, yanında ebeveyni olmadan yaşayan 18 yaş altı çocuk ve gençlerin paylaşılmasını talep etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında, "Komisyon kamplardaki zorlu koşullardan endişe duyuyor" diyerek, bugüne dek diğer AB ülkelerine defalarca çağrıda bulunulduğunu ve gönüllülük esasına göre söz konusu çocuklarla gençlerin başka ülkelere tahliye edilmesini istediklerini bildirdi. Sözcü, yapılan bu çağrıya üye ülkelerden gelen olumlu cevabın da beklenenin altında olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'daki kamplarda geçtiğimiz Kasım ayı sonunda, refakatçisi olmayan 18 yaş altı 5 bin 276 çocuk ve genç için 2 bin 216 kişilik barınma kapasitesi olduğunu belirten sözcü, buna göre yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli ek barınma imkanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. İnsani yardım örgütleri de bir kez daha, özellikle Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki kamplarda koşulların son derece kötü olduğunu bildirdi.